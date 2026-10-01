Главный приз всего 640 долларов: в Венгрии прошли странные соревнования на кладбище

На кладбище города Ньергешуйфалу состоялось весьма необычное соревнование. 19 команд профессиональных могильщиков выясняли, кто быстрее и аккуратнее выкопает могилу размером 1,6 м в глубину, 2 м в длину и 0,8 м в ширину.

Победители справились за 1 час 21 минуту и получили приз в размере около 640 долларов, пишет Washington Post.

Соревнования по рытью могил на кладбище могут показаться несколько странной шуткой, но они действительно существуют.

Венгерская ассоциация смотрителей и операторов кладбищ организует конкурс, чтобы привлечь внимание к ремеслу рытья могил, а также развеять мифы, связанные со смертью.

Сухая, раскаленная почва на кладбище в Ньергешуйфалу, расположенном на севере Венгрии, оказалась достойным соперником для 38 участников.

"Здесь главное — скорость, а не красота. Когда вам приходится копать могилу для похорон, вы должны быть очень внимательны к точным размерам и убедиться, что она аккуратно выкопана", — сказал Роберт Надь, победитель, который вместе со своим товарищем по команде Ласло Кишшем принимал участие в соревновании.

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Они справились за 1 час 21 минуту, выкопав могилу в соответствии с условиями конкурса: глубиной 1,6 метра, длиной 2 метра и шириной 0,8 метра.

После этого они разделили денежный приз в размере 200 000 венгерских форинтов, что составляет около 640 долларов США.

Напомним, что в швейцарском поселке Лаутербруннен находится кладбище, которое туристы называют одним из самых красивых в мире — оно приютилось у подножия скал, откуда прямо на могилы падает водопад.

Кроме того, украинский блогер и исследователь кладбищ Владислав Тимошенко показал заброшенные могилы выдающихся украинских деятелей на Байковом кладбище в Киеве.