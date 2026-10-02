Взяв собі випічку з кіоску: голодний ведмідь увірвався на фермерський ринок (відео)

Голодний ведмідь увірвався на фермерський ринок Колорадо та наївся свіжоспеченого хліба, перш ніж його прогнала влада.

Очевидці зняли на відео, як ведмідь прийшов на суботній ринок Аспена під час його встановлення та взяв собі випічку з кіоску Louis Swiss, пише UPI.

На опублікованому відео помітно, як ведмідь без поспіху їсть свіжу випічку, коли навколо нього ходять люди та знімають тварину на відео.

Голодний ведмідь

Натомість речник Служби парків та дикої природи Колорадо Джої Лівінгстон сказав, що поліція Аспена цькувала ведмедя, поки офіцер Служби парків та дикої природи негайно прибув на місце події.

Потім ведмідь виліз на сусіднє дерево і зрештою сам покинув територію.

За словами чиновників, екстремальні посухи спричинили рекордну кількість зустрічей з ведмедями цього року через нестачу природних джерел їжі. Тварини зараз особливо активні, оскільки набирають вагу для зимової сплячки.

Видео дня

Нагадаємо, що ведмідь у Південній Кароліні, який є постійним відвідувачем садової годівниці, вирішив бути чемним та подзвонив прямо у двері господині, а тільки тоді пішов за своїми смаколиками.

Кумедний нічний візит зафіксувала камера відеоспостереження.

Також у Японії правоохоронці шукають дикого ведмедя, що заліз до будинку літніх людей та з'їв їх продукти в холодильнику, який він відкрив без проблем.

Крім того, на Алясці оголосили нового переможця щорічного конкурсу товстих ведмедів. Бурий ведмідь на ім'я Backpack 89 (Рюкзак) переміг у глядацькій битві під назвою "Тиждень товстого ведмедя".