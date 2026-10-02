Взял себе выпечку из киоска: голодный медведь ворвался на фермерский рынок (видео)

Голодный медведь ворвался на фермерский рынок в Колорадо и наелся свежеиспеченного хлеба, прежде чем его прогнали власти.

Очевидцы сняли на видео, как медведь пришел на субботний рынок Аспена во время его подготовки и взял себе выпечку из киоска Louis Swiss, пишет UPI.

На опубликованном видео видно, как медведь не спеша ест свежую выпечку, в то время как вокруг него ходят люди и снимают животное на видео.

Голодный медведь

В свою очередь, представитель Службы парков и дикой природы Колорадо Джои Ливингстон заявил, что полиция Аспена преследовала медведя, пока сотрудник Службы парков и дикой природы не прибыл на место происшествия.

Затем медведь взобрался на соседнее дерево и в конце концов сам покинул эту территорию.

По словам чиновников, экстремальные засухи привели к рекордному количеству столкновений с медведями в этом году из-за нехватки естественных источников пищи. Животные сейчас особенно активны, поскольку набирают вес для зимней спячки.

Видео дня

Напомним, что медведь в Южной Каролине, который является постоянным посетителем садовой кормушки, решил вести себя вежливо и позвонил прямо в дверь хозяйки, а уже потом пошёл за своими лакомствами.

Забавный ночной визит запечатлела камера видеонаблюдения.

Кроме того, в Японии правоохранители разыскивают дикого медведя, который проник в дом пожилых людей и съел их продукты из холодильника, который он открыл без труда.

Кроме того, на Аляске объявили нового победителя ежегодного конкурса толстых медведей. Бурый медведь по имени Backpack 89 (Рюкзак) победил в зрительском конкурсе под названием "Неделя толстого медведя".