Відпустка Меркель в Італії: політикиня здивувалась порожнім полицям в супермаркетах (фото)

Колишня німецька канцлерка 72-річна Ангела Меркель, яка зараз відпочиває на Амальфітанському узбережжі Італії, прийшла до супермаркету та побачила порожні полиці.

Політикиню помітили у Равелло під час покупок у супермаркеті в Кава-де'Тіррені, пише Bild.

За даними газети "Il Mattino", Меркель запитала персонал, чому стільки товарів зникло. Їй сказали, що фермери та водії вантажівок на півдні країни вже кілька днів блокують дороги через високі ціни на дизельне паливо.

Протести в Італії через дороге пальне

Останніми днями запаси супермаркетів в Італії падають, полиці магазинів порожніють. Навіть на Іскії, давньому улюбленому острові Меркель, пального та макаронів стає мало.

Ангела Меркель зі своїм чоловіком Йоахімом Зауером в Італії Фото: Фото з відкритих джерел

А все тому, що бензин та дизельне пальне в Італії зараз коштують майже 2,30 євро за літр у деяких районах. Крім того, транспортні компанії стикаються з платою за проїзд та іншими експлуатаційними витратами.

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Рівень інфляції в Італії також різко зріс у вересні, збільшившись з 3,3 до 4,2 відсотка. Для порівняння, рівень інфляції в Німеччині у вересні становив 3,3 відсотка.

За даними італійської нафтової компанії Eni, внаслідок протестів в середині жовтня на понад 150 заправках лише в Апулії закінчилося пальне.

На острові Іскія запаси пального можуть повністю закінчитися вже за 48-72 години, повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA. З четверга численні автобусні рейси були скасовані, а кілька маршрутів повністю призупинено. Острів навіть може лишитися відрізаним від материка, адже без нових поставок дизельного палива поромна компанія Medmar планує призупинити свої пороми до Іскії та Прочиди. Лише кілька поромів до Неаполя все ще курсують.

Чи буде дефіцит макаронів

За даними італійських ЗМІ, на кількох островах вже відчувається дефіцит свіжих фруктів, овочів та м’яса. Борошно, консерви та макаронні вироби також розпродані. Кілька виробників макаронних виробів вже були змушені зупинити свої підприємства або значно скоротити виробництво. Бо вантажівки, що перевозять пшеницю та манну крупу більше не прибувають.

Ангела Меркель зі своїм чоловіком Йоахімом Зауером Фото: Скриншот

Але Меркель все-таки не лишилася голодною, як повідомляє "Il Mattino", вона купила упаковку макаронів Grannano. Також у її кошику була моцарела з буйволиного молока.

Нагадаємо, що масові протести, які сколихнули Францію та Італію, переросли у погроми, сутички з поліцією та мародерства. У Франції лише упродовж вихідних правоохоронці арештували понад 2500 мітингувальників, тоді як уряд Італії планує відправити щонайменше 500 військовослужбовців "для захисту Мілана".

Також у Парижі закрили Лувр через масштабні протести.

А у французькому Ліможі внаслідок протестів обвалилася історична будівля мерії.