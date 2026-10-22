Отпуск Меркель в Италии: политик удивилась пустым полкам в супермаркетах (фото)

Бывшая канцлер Германии 72-летняя Ангела Меркель, которая сейчас отдыхает на Амальфитанском побережье Италии, зашла в супермаркет и увидела пустые полки.

Политика заметили в Равелло, когда она делала покупки в супермаркете в Кава-де'Тиррени, пишет Bild.

По данным газеты "Il Mattino", Меркель спросила у персонала, почему исчезло столько товаров. Ей ответили, что фермеры и водители грузовиков на юге страны уже несколько дней блокируют дороги из-за высоких цен на дизельное топливо.

Протесты в Италии из-за дорогого топлива

В последние дни запасы супермаркетов в Италии сокращаются, полки магазинов опустевают. Даже на Искье, издавна любимом острове Меркель, начинает не хватать топлива и макарон.

Ангела Меркель со своим мужем Йоахимом Зауэром в Италии Фото: Фото взяты из открытых источников

А всё потому, что бензин и дизельное топливо в Италии сейчас стоят почти 2,30 евро за литр в некоторых районах. Кроме того, транспортные компании сталкиваются с расходами на оплату проезда и другими эксплуатационными расходами.

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Уровень инфляции в Италии также резко вырос в сентябре, увеличившись с 3,3 до 4,2 процента. Для сравнения: уровень инфляции в Германии в сентябре составил 3,3 процента.

По данным итальянской нефтяной компании Eni, в результате протестов в середине октября на более чем 150 заправках только в Апулии закончилось топливо.

На острове Искья запасы топлива могут полностью иссякнуть уже через 48–72 часа, сообщает итальянское информационное агентство ANSA. С четверга были отменены многочисленные автобусные рейсы, а движение по нескольким маршрутам полностью приостановлено. Остров даже может оказаться отрезанным от материка, ведь без новых поставок дизельного топлива паромная компания Medmar планирует приостановить свои рейсы на Искию и Прочиду. Лишь несколько паромов до Неаполя по-прежнему курсируют.

Будет ли дефицит макарон

По данным итальянских СМИ, на нескольких островах уже ощущается дефицит свежих фруктов, овощей и мяса. Мука, консервы и макаронные изделия также распроданы. Несколько производителей макаронных изделий уже были вынуждены остановить свои предприятия или значительно сократить производство. Потому что грузовики, перевозящие пшеницу и манную крупу, больше не прибывают.

Ангела Меркель со своим мужем Йоахимом Зауэром Фото: Скриншот

Но Меркель всё-таки не осталась голодной: как сообщает "Il Mattino", она купила упаковку макарон Grannano. Также в её корзине была моцарелла из буйволиного молока.

Напомним, что массовые протесты, всколыхнувшие Францию и Италию, переросли в погромы, столкновения с полицией и мародерство. Во Франции только за выходные правоохранители арестовали более 2500 демонстрантов, тогда как правительство Италии планирует направить не менее 500 военнослужащих "для защиты Милана".

Кроме того, в Париже закрыли Лувр из-за массовых протестов.

А во французском Лиможе в результате протестов обрушилось историческое здание мэрии.