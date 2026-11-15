"Іноді щось відпадає": у розмові з Елтоном Джоном король Чарльз видав пікантний жарт про старість

У день свого 78-річчя король Чарльз вирішив не приховувати вікових змін і пожартував про те, що з роками "відпадають шматочки", а приводом для такої відвертості стала розмова з Елтоном Джоном.

14 листопада 2026 року король Великої Британії Чарльз III відзначив свій 78-й день народження. Особливою в цей день стала розмова з Елтоном Джоном, під час якої чоловіки пожартували про вік і проблеми зі здоров’ям. Коли музикант зізнався, що вже не стоїть на ногах, а сидить, монарх не розгубився й відповів жартом про те, що у нього з роками "тут і там відпадають шматочки". Про це повідомляє Reuters.

Спеціальний випуск радіошоу Елтона Джона Rocket Hour вийшов на Apple Music 14 листопада — у день народження британського короля. Розмова була присвячена 50-річчю The King's Trust — благодійної організації, яка допомагає молоді з малозабезпечених родин отримувати освіту, професійні навички, знаходити роботу та започатковувати власний бізнес. Її Чарльз заснував ще до сходження на престол у 1976 році, коли він був принцом Уельським і лише спадкоємцем британського престолу. Для створення фонду він використав виплатні кошти, які отримав після завершення служби у Королівському військово-морському флоті.

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Як Чарльз III пожартував про вік із Елтоном Джоном

Під час розмови король і музикант згадали благодійні концерти, які протягом десятиліть проводили на підтримку молодіжного фонду. Зокрема, вони повернулися до рок-концерту на арені Wembley у 1986 році.

Тоді Елтон Джон виконав одну зі своїх найвідоміших композицій — I'm Still Standing ("Я досі стою"). Пісня згодом стала символом стійкості та здатності долати складні обставини.

Чарльз III згадав її особливе значення та провів паралель із діяльністю благодійної організації.

"Я знаю, що люди в найрізноманітніших обставинах вважають цю пісню надихаючою не лише через її чудовий дух, а й через послання про стійкість. І, безумовно, через 40 років після того видатного концерту ми та Фонд усе ще міцно стоїмо на ногах", — сказав Чарльз.

Елтон Джон, якому зараз 79 років, одразу підхопив жартівливий тон розмови.

"А я зараз усе ще сиджу", — відповів співак, викликавши сміх короля.

"Хоча час від часу тут і там деякі шматочки відпадають. Я знаю, що це жахлива проблема, коли ми стаємо старшими", — продовжив жартувати Чарльз, додавши, що з віком такі проблеми стають звичними.

Коли і чому король Чарльз та Елтон Джон зустрілися в ефірі

Спеціальний випуск Rocket Hour присвятили 50-річчю благодійної організації The King's Trust, яка допомагає молодим людям із різними життєвими труднощами здобути освіту, знайти роботу або започаткувати власну справу.

Як повідомила британська королівська родина, запис програми відбувся в жовтні 2026 року в новій студії Apple Music у Лондоні. Під час розмови Чарльз та Елтон Джон згадували музикантів, які протягом п'яти десятиліть підтримували діяльність фонду. Йшлося не лише про благодійні концерти 1980-х років, а й про виступи в Гайд-парку та концерти в Королівському Альберт-холі.

Король також розповів, чому погодився взяти участь у програмі.

"Музика завжди була в центрі діяльності Prince's Trust, а тепер і King's Trust. Тому, коли мене запитали, чи хотів би я представити добірку музики талановитих виконавців, які щедро підтримували нас протягом багатьох років, а також нових артистів, яким допоміг Фонд, це була надто гарна можливість, щоб від неї відмовитися", — сказав Чарльз.

Своєю чергою Елтон Джон зазначив, що розмова з монархом була для нього пізнавальною. Він також наголосив на важливості підтримки молодих виконавців і можливості допомогти їм розпочати кар'єру.

Що відомо про проблеми зі здоров'ям короля та співака

Жарти короля Чарльза III та Елтона Джона про вік пролунали на тлі серйозних проблем зі здоров'ям, із якими обидва зіткнулися останніми роками. Британський монарх проходить лікування від онкологічного захворювання, а відомий музикант має значні порушення зору після важкої інфекції очей.Жарти про вік пролунали на тлі того, що обидва співрозмовники останніми роками мали проблеми зі здоров'ям.

Король Чарльз III: онкологічне захворювання

Букінгемський палац повідомив про онкологічний діагноз короля Чарльза III у лютому 2024 року. Захворювання виявили під час обстеження, яке монарх проходив у зв'язку з лікуванням збільшеної простати. Водночас у палаці наголосили, що йдеться не про рак простати, однак конкретний тип онкологічного захворювання не розголошували. Після встановлення діагнозу король розпочав курс лікування, тимчасово скоротивши кількість публічних заходів. У грудні 2025 року Чарльз уперше докладніше розповів про свій стан у телевізійному зверненні. Він повідомив про позитивні результати лікування та заявив, що завдяки ранньому виявленню хвороби йому вдалося скоротити інтенсивність терапії у новому році. Монарх також закликав британців проходити обстеження, наголосивши, що рання діагностика онкологічних захворювань може врятувати життя.

Елтон Джон: втрата зору

Британський співак Елтон Джон зіткнувся із серйозними проблемами із зором після інфекції, яку переніс улітку 2024 року під час відпочинку на півдні Франції. У вересні того ж року музикант повідомив, що через інфекцію майже повністю втратив зір на праве око, а ліве також має обмежені можливості. У грудні 2024-го він розповів, що пошкодження суттєво ускладнило його роботу над новою музикою, адже співак не міг нормально читати тексти та переглядати матеріали в студії. У вересні 2025 року Джон знову розповів про стан здоров'я та зізнався, що відновлення зору відбувається повільно. За його словами, він не міг бачити правим оком протягом 15 місяців, а ситуація з лівим оком також залишалася складною. Музикант зазначав, що продовжує сподіватися на покращення, однак процес відновлення потребує часу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Король Великої Британії Чарльз III потрапив у незручну ситуацію під час візиту до Антиґуа і Барбуди: сильна злива застала монарха на стадіоні без парасольки. Спочатку 77-річний король поставився до пригоди з гумором, пожартувавши, що на його штанах уже "почав рости крес-салат", однак згодом почав жестами вимагати від помічників захисту від дощу.

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Крім того, стало відомо, що їсть 77-річний король Чарльз після лікування раку.