"Иногда что-то отпадает": в беседе с Элтоном Джоном король Чарльз позволил себе пикантную шутку о старости

В день своего 78-летия король Чарльз решил не скрывать возрастные изменения и пошутил, что с годами "отпадают кусочки", а поводом для такой откровенности стал разговор с Элтоном Джоном.

14 ноября 2026 года король Великобритании Чарльз III отметил свой 78-й день рождения. Особым событием этого дня стал разговор с Элтоном Джоном, во время которого мужчины пошутили о возрасте и проблемах со здоровьем. Когда музыкант признался, что уже не стоит на ногах, а сидит, монарх не растерялся и ответил шуткой о том, что у него с годами "тут и там отваливаются кусочки". Об этом сообщает Reuters.

Специальный выпуск радиошоу Элтона Джона "Rocket Hour" вышел на Apple Music 14 ноября — в день рождения британского короля. Беседа была посвящена 50-летию The King's Trust — благотворительной организации, которая помогает молодым людям из малообеспеченных семей получать образование, приобретать профессиональные навыки, находить работу и открывать собственный бизнес. Её Чарльз основал ещё до вступления на престол в 1976 году, когда он был принцем Уэльским и лишь наследником британского престола. Для создания фонда он использовал выплаты, полученные после завершения службы в Королевском военно-морском флоте.

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Как Чарльз III пошутил об возрасте с Элтоном Джоном

Во время беседы король и музыкант вспомнили о благотворительных концертах, которые на протяжении десятилетий проводились в поддержку молодежного фонда. В частности, они вспомнили о рок-концерте на стадионе "Уэмбли" в 1986 году.

Тогда Элтон Джон исполнил одну из своих самых известных композиций — I'm Still Standing ("Я до сих пор стою"). Впоследствии эта песня стала символом стойкости и способности преодолевать сложные обстоятельства.

Чарльз III отметил её особое значение и провёл параллель с деятельностью благотворительной организации.

"Я знаю, что люди в самых разных обстоятельствах считают эту песню вдохновляющей не только благодаря её замечательному духу, но и благодаря посланию о стойкости. И, безусловно, спустя 40 лет после того выдающегося концерта мы и Фонд по-прежнему крепко стоим на ногах", — сказал Чарльз.

Элтон Джон, которому сейчас 79 лет, сразу же подхватил шутливый тон разговора.

"А я пока что всё ещё сижу", — ответил певец, вызвав смех короля.

"Хотя время от времени тут и там отваливаются некоторые кусочки. Я знаю, что это ужасная проблема, когда мы стареем", — продолжил шутить Чарльз, добавив, что с возрастом такие проблемы становятся привычными.

Когда и почему король Чарльз и Элтон Джон встретились в эфире

Специальный выпуск программы "Rocket Hour" был посвящён 50-летию благотворительной организации The King's Trust, которая помогает молодым людям, сталкивающимся с различными жизненными трудностями, получить образование, найти работу или открыть собственное дело.

Как сообщила британская королевская семья, запись программы состоялась в октябре 2026 года в новой студии Apple Music в Лондоне. В ходе беседы Чарльз и Элтон Джон вспоминали музыкантов, которые на протяжении пяти десятилетий поддерживали деятельность фонда. Речь шла не только о благотворительных концертах 1980-х годов, но и о выступлениях в Гайд-парке и концертах в Королевском Альберт-холле.

Король также рассказал, почему согласился принять участие в программе.

"Музыка всегда была в центре деятельности Prince's Trust, а теперь и King's Trust. Поэтому, когда меня спросили, не хотел бы я представить подборку музыки талантливых исполнителей, которые щедро поддерживали нас на протяжении многих лет, а также новых артистов, которым помог Фонд, это была слишком хорошая возможность, чтобы от нее отказаться", — сказал Чарльз.

В свою очередь Элтон Джон отметил, что беседа с монархом была для него познавательной. Он также подчеркнул важность поддержки молодых исполнителей и возможности помочь им начать карьеру.

Что известно о проблемах со здоровьем короля и певца

Шутки короля Чарльза III и Элтона Джона о возрасте прозвучали на фоне серьезных проблем со здоровьем, с которыми оба столкнулись в последние годы. Британский монарх проходит лечение от онкологического заболевания, а у известного музыканта наблюдаются значительные нарушения зрения после тяжелой инфекции глаз. Шутки о возрасте прозвучали на фоне того, что у обоих собеседников в последние годы были проблемы со здоровьем.

Король Чарльз III: онкологическое заболевание

Букингемский дворец сообщил об онкологическом диагнозе короля Чарльза III в феврале 2024 года. Заболевание обнаружили в ходе обследования, которое монарх проходил в связи с лечением увеличенной простаты. В то же время во дворце подчеркнули, что речь идет не о раке простаты, однако конкретный тип онкологического заболевания не разглашали. После постановки диагноза король начал курс лечения, временно сократив количество публичных мероприятий. В декабре 2025 года Чарльз впервые подробнее рассказал о своём состоянии в телевизионном обращении. Он сообщил о положительных результатах лечения и заявил, что благодаря раннему выявлению болезни ему удалось снизить интенсивность терапии в новом году. Монарх также призвал британцев проходить обследования, подчеркнув, что ранняя диагностика онкологических заболеваний может спасти жизнь.

Элтон Джон: потеря зрения

Британский певец Элтон Джон столкнулся с серьезными проблемами со зрением после инфекции, которую он перенес летом 2024 года во время отдыха на юге Франции. В сентябре того же года музыкант сообщил, что из-за инфекции почти полностью потерял зрение на правый глаз, а зрение левого глаза также ограничено. В декабре 2024 года он рассказал, что это повреждение существенно затруднило его работу над новой музыкой, ведь певец не мог нормально читать тексты и просматривать материалы в студии. В сентябре 2025 года Джон вновь рассказал о состоянии здоровья и признался, что восстановление зрения происходит медленно. По его словам, он не мог видеть правым глазом в течение 15 месяцев, а ситуация с левым глазом также оставалась сложной. Музыкант отмечал, что продолжает надеяться на улучшение, однако процесс восстановления требует времени.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Король Великобритании Чарльз III оказался в неловкой ситуации во время визита в Антигуа и Барбуду: сильный ливень застал монарха на стадионе без зонтика. Сначала 77-летний король отнесся к происшествию с юмором, пошутив, что на его брюках уже "начал расти кресс-салат", однако впоследствии стал жестами требовать от помощников защиты от дождя.

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