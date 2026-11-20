Попри онкологічний діагноз IV стадії, Марлон Джексон не припиняє виступати, регулярно тренується та зізнається, що лікарі навіть здивовані його самопочуттям.

Американський співак Марлон Джексон, учасник легендарного гурту Jackson 5 та старший брат покійного Майкла Джексона, вперше публічно розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям. Виявляється, 69-річний артист вже чотири роки бореться з раком передміхурової залози IV стадії. Про свою хворобу артист заговорив під час розмови з ведучою Фарою Шаммас під час інтерв'ю для подкасту Farah Shammas Podcast, який вийшов 17 листопада 2026 року. Про це пише Rolling Stone з посиланням на розмову музиканта в подкасті.

Так, під час розмови ведуча запитала артиста, як йому вдається підтримувати фізичну форму та добре почуватися у 69 років. У відповідь Марлон вирішив поділитися новиною, про яку раніше не розповідав публічно.

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"Я хворію на рак уже чотири роки. Рак простати, четверта стадія", — повідомив музикант.

Водночас він наголосив, що не хоче, аби шанувальники надмірно хвилювалися за нього. Музикант заявив, що зараз почувається добре і не втрачає оптимізму.

"Але не хвилюйтеся. Я чудово почуваюся. Усе добре. Погані бур'яни не гинуть. Тож я ще довго буду тут. Бог мене оберігає", — пожартував Джексон.

За словами артиста, він уже переніс операцію з видалення передміхурової залози, після чого він пройшов курс променевої терапії. Втім, про точний час проведення операції та лікування співак не повідомив. Також він не став розкривати подробиці перебігу хвороби та подальшого медичного плану.

Як співак підтримує здоров'я після лікування

Попри діагноз, Марлон Джексон продовжує виступати разом із гуртом The Jacksons. Наприклад, нещодавно колектив оголосив про майбутній концертний тур Австралією та Новою Зеландією.

За словами артиста, велику увагу він приділяє фізичній активності та харчуванню. Зокрема, він регулярно ходить пішки — чотири рази на тиждень він проходить майже чотири милі — це приблизно 6,4 кілометра.

"Я проходжу майже чотири милі чотири рази на тиждень. Для мене це чудово. А ще я їм здорову їжу", — розповів співак.

Співак зазначив, що після встановлення діагнозу відмовився від цукру та став уважніше стежити за раціоном. Яловичину та свинину Марлон не вживає ще з 1977 року.

Артист розповів, що навіть його лікар здивований тим, наскільки добре він почувається, відзначивши, що результати лікування кращі, ніж він очікував.

"Навіть мій лікар сказав: "Ти почуваєшся набагато краще, ніж я думав"", — розповів Джексон.

Чим відомий Марлон Джексон

Марлон Джексон народився 12 березня 1957 року в американському місті Гері, штат Індіана. Він був одним із п'яти братів, які наприкінці 1960-х створили гурт Jackson 5.

До його складу входили Джекі, Тіто, Джермейн, Марлон і Майкл Джексони. Брати почали виступати разом ще в середині 1960-х, а наприкінці десятиліття підписали контракт із легендарним лейблом Motown. Колектив поєднав попмузику, соул і ритм-енд-блюз, а його пісні стали відомими далеко за межами США. Серед найпопулярніших композицій — "I Want You Back", "ABC", "The Love You Save" та "I'll Be There". Перші чотири сингли гурту, випущені на лейблі Motown, послідовно очолювали американський чарт Billboard Hot 100.

У 1997 році Jackson 5 включили до Зали слави рок-н-ролу. Після зміни назви гурт продовжив виступати як The Jacksons.

Марлон також займався сольною музичною кар'єрою. У 1987 році він випустив альбом "Baby Tonight", до якого увійшла композиція "Don't Go". Пісня посіла друге місце в американському R&B-чарті, ставши одним із найуспішніших сольних досягнень музиканта.

Особисте життя родини також неодноразово привертало увагу шанувальників. Молодший брат Марлона, Майкл Джексон, який став одним із найвідоміших попвиконавців у світі, помер 25 червня 2009 року у віці 50 років. Ще один брат і колишній учасник Jackson 5, Тіто Джексон, помер у вересні 2024 року у віці 70 років. Попри втрати, Марлон продовжує виступати разом із братами у складі The Jacksons.Його молодший брат Майкл Джексон помер у червні 2009 року, а брат Тіто — у вересні 2024-го.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

28-річна Періс Джексон вимагає через суд 600 мільйонів доларів зі спадщини батька, звинувачуючи виконавця заповіту Майкла Джексона в тому, що він понад 17 років не надає спадкоємцям доступу до цих коштів.

Напередодні смерті Майкл Джексон готувався до грандіозного повернення на сцену й під час останньої репетиції виголосив слова, які згодом стали особливо щемливими для його шанувальників.

Крім того, сестра Майкла Джанет Джексон розповіла, як живе без знаменитого брата.