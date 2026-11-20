Несмотря на диагноз "рак IV стадии", Марлон Джексон не перестает выступать, регулярно тренируется и признается, что врачи даже удивлены его самочувствием.

Американский певец Марлон Джексон, участник легендарной группы Jackson 5 и старший брат покойного Майкла Джексона, впервые публично рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Оказывается, 69-летний артист уже четыре года борется с раком предстательной железы IV стадии. О своей болезни артист рассказал в беседе с ведущей Фарой Шаммас во время интервью для подкаста Farah Shammas Podcast, который вышел 17 ноября 2026 года. Об этом пишет Rolling Stone со ссылкой на высказывания музыканта в подкасте.

Так, во время беседы ведущая спросила артиста, как ему удаётся поддерживать физическую форму и хорошо себя чувствовать в 69 лет. В ответ Марлон решил поделиться новостью, о которой ранее не рассказывал публично.

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"Я болею раком уже четыре года. Рак простаты, четвертая стадия", — сообщил музыкант.

В то же время он подчеркнул, что не хочет, чтобы поклонники чрезмерно переживали за него. Музыкант заявил, что сейчас чувствует себя хорошо и не теряет оптимизма.

"Но не волнуйтесь. Я прекрасно себя чувствую. Всё в порядке. Плохие сорняки не погибают. Так что я ещё долго буду здесь. Бог меня оберегает", — пошутил Джексон.

По словам артиста, он уже перенес операцию по удалению предстательной железы, после чего прошел курс лучевой терапии. Впрочем, о точном времени проведения операции и лечения певец не сообщил. Также он не стал раскрывать подробности течения болезни и дальнейшего плана лечения.

Как певец поддерживает здоровье после лечения

Несмотря на диагноз, Марлон Джексон продолжает выступать вместе с группой The Jacksons. Например, недавно коллектив объявил о предстоящем концертном туре по Австралии и Новой Зеландии.

По словам артиста, он уделяет большое внимание физической активности и питанию. В частности, он регулярно ходит пешком — четыре раза в неделю он проходит почти четыре мили, что составляет примерно 6,4 километра.

"Я прохожу почти четыре мили четыре раза в неделю. Для меня это просто замечательно. А ещё я питаюсь здоровой пищей", — рассказал певец.

Певец отметил, что после постановки диагноза отказался от сахара и стал более внимательно следить за рационом. Говядину и свинину Марлон не употребляет ещё с 1977 года.

Артист рассказал, что даже его врач удивлен тем, насколько хорошо он себя чувствует, отметив, что результаты лечения лучше, чем он ожидал.

"Даже мой врач сказал: „Ты чувствуешь себя гораздо лучше, чем я думал“", — рассказал Джексон.

Чем известен Марлон Джексон

Марлон Джексон родился 12 марта 1957 года в американском городе Гэри, штат Индиана. Он был одним из пяти братьев, которые в конце 1960-х годов создали группу Jackson 5.

В его состав входили Джеки, Тито, Джермейн, Марлон и Майкл Джексоны. Братья начали выступать вместе ещё в середине 1960-х, а в конце десятилетия подписали контракт с легендарным лейблом Motown. Группа соединила поп-музыку, соул и ритм-энд-блюз, а её песни стали известны далеко за пределами США. Среди самых популярных композиций — "I Want You Back", "ABC", "The Love You Save" и "I'll Be There". Первые четыре сингла группы, выпущенные на лейбле Motown, последовательно возглавляли американский чарт Billboard Hot 100.

В 1997 году группа Jackson 5 была включена в Зал славы рок-н-ролла. После смены названия группа продолжила выступать под названием The Jacksons.

Марлон также занимался сольной музыкальной карьерой. В 1987 году он выпустил альбом "Baby Tonight", в который вошла композиция "Don't Go". Песня заняла второе место в американском R&B-чарте, став одним из самых успешных сольных достижений музыканта.

Личная жизнь семьи также неоднократно привлекала внимание поклонников. Младший брат Марлона, Майкл Джексон, ставший одним из самых известных поп-исполнителей в мире, скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Еще один брат и бывший участник группы Jackson 5, Тито Джексон, скончался в сентябре 2024 года в возрасте 70 лет. Несмотря на потери, Марлон продолжает выступать вместе с братьями в составе The Jacksons. Его младший брат Майкл Джексон скончался в июне 2009 года, а брат Тито — в сентябре 2024 года.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

28-летняя Пэрис Джексон требует через суд 600 миллионов долларов из наследства отца, обвиняя исполнителя завещания Майкла Джексона в том, что он более 17 лет не предоставляет наследникам доступ к этим средствам.

Накануне смерти Майкл Джексон готовился к грандиозному возвращению на сцену и во время последней репетиции произнес слова, которые впоследствии стали особенно щемящими для его поклонников.

Кроме того, сестра Майкла Джанет Джексон рассказала, как ей живется без знаменитого брата.