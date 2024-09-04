Джорджина Родрігес у шикарній сукні вийшла на червону доріжку Diva E Donna у Венеції (фото)

Джорджина Родрігес продемонструвала струнку фігуру і розкішне вбрання. На заході їй було вручено премію "Жінка року" за документальний фільм.

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Кохана знаменитого португальського футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес 3 вересня в розкішній сукні вийшла на червону доріжку премії "Diva E Donna" в межах 81-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю, повідомляє Daily Mail.

30-річна модель була одягнена в шифонову сукню з розрізом до стегна і довгим шлейфом. Вона мала неймовірний вигляд в елегантному вбранні з глибоким вирізом і обтислим ліфом. Джорджина доповнила свій образ простими світло-бежевими босоніжками на підборах з ремінцями. З прикрас Родрігес обрала квіткове намисто з дорогоцінним камінням та кількома масивними каблучками з діамантами. Красуня вклала своє чорне волосся м'якими хвилями і зробила вечірній макіяж, підкресливши карі очі коричневими блискучими тінями і чорною підводкою.

Джорджина Родрігес Фото: Getty Images

На заході, який збігся з 81-м Венеціанським міжнародним кінофестивалем, їй було вручено премію "Жінка року" Diva e Donna за документальний фільм "Я — Джорджина".

Нападник "Аль-Насра" і збірної Португалії зустрічається з Джорджиною з 2016 року, у них двоє спільних дітей, вона також є мачухою його трьох інших дітей футболіста.

Кріштіану Роналду зі своєю сім'єю Фото: instagram.com/georginagio

Нещодавно у відеоролику на YouTube він назвав її своєю дружиною. Після цього пішли чутки про те, що пара давно в шлюбі. Але ні Джорджина, ні Роналду не оголошували про будь-яку церемонію одруження. Представник португальського спортсмена сказав Page Six: "Зараз я не можу ні підтвердити, ні спростувати, що Кріштіану одружився з Джорджиною. Я просто не знаю".

Раніше, 30 серпня, Фокус писав про те, що Кріштіану Роналду вийшов на публіку з нареченою. Спортсмена визнали найкращим бомбардиром усіх часів. Його підтримала кохана і мама його дітей Джорджина Родрігес.