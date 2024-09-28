Джіджі Хадід вийшла на подіум, обмотана скотчем (фото, відео)

Міні-сукня з липкої стрічки щільно облягала фігуру супермоделі. Туфлі їй обклеїли тим же скотчем.

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29-річна американська супермодель Джіджі Хадід вийшла на подіум на показі бренду Vetements на Паризькому тижні моди, замотана жовтим скотчем з логотипом DHL, пише Teen Vogue.

Обтисла міні-сукня зі скотча без бретелей щільно облягала фігуру моделі. Образ доповнювала пара туфель на шпильці, теж обклеєних скотчем. Щоб не відволікати увагу публіки від і без того помітного вбрання, Джіджі обійшлася без аксесуарів. Її волосся було укладене в недбалий боб, а образ завершував непомітний макіяж.

Джіджі Хадід у сукні та скотчу

Вона закрила показ, вийшовши на подіум з репером Тревісом Скоттом і дизайнером Гурамом Гвасалією, братом креативного директора Balenciaga Демни Гвасалії.

Тревіс Скотт, Джіджі Хадід і Гурам Гвасалія Фото: Getty

Пізніше ввечері Джіджі привернула увагу публіки в шовковій сукні кольору лісової зелені на показі колекції Victoria Beckham Весна/Літо 2025. Сукню з асиметрією, призібрану навколо талії доповнила сумка-портфель бордового кольору і пара туфель на шнурівці.

Тиждень моди в Парижі проходить з 23 вересня до 1 жовтня, і низка великих дизайнерів обрали столицю Франції для демонстрації своїх нових колекцій. L'Oreal відкрили захід зоряним показом, на якому були такі, як Кендалл Дженнер, Гайді Клум, Єва Лонгорія і Кара Делевінь. 24 вересня нові роботи показали Dior і Saint Laurent, потім — Courrèges, Mugler, Hermès і Giambattista Valli. 27 вересня публіку порадувала Вікторія Бекхем, Рік Оуенс і Balenciaga.

Показ нової колекції Вікторії Бекхем

Valentino і Stella McCartney також будуть у центрі уваги, перш ніж французький модний дім Louis Vuitton закриє тиждень своїм показом.

Vetements — не перші, хто використовує скотч як матеріал для своїх колекцій. Раніше Balenciaga представила публіці браслет у вигляді рулону скотчу за запаморочливі гроші.

Нагадаємо, Фокус писав, що пасажирка літака помітила заклеєний скотчем ілюмінатор.