Кару Делевінь не пустили на запис популярного шоу

З'ясувалося, що у Кари був пропуск на репетицію програми, але не на її запис.

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32-річна британська супермодель і акторка Кара Делевінь засмутилася після того, як її не пустили на зйомки шоу Saturday Night Live у Нью-Йорку, пише TMZ, і очевидці кажуть, що вона була роздратована, стоячи у вестибюлі штаб-квартири програми.

Однак інсайдери таблоїда з Лондона, близькі до зірки, стверджують, що жодної драми не сталося, а сталася помилка: Делевінь видали квитки тільки на репетицію шоу, а не на сам запис комедійного серіалу, який вела Аріана Гранде.

Коли Кара спробувала потрапити в Studio 8H для зйомок, у неї не виявилося потрібних квитків, повідомили джерела виданню, тож її не внесли до списку запрошених.

Делевінь була сфотографована з подругою в повністю чорному ансамблі з білою в'язаною шапочкою, коли вона виходила з будівлі на West 50th Street, навпроти Radio City Music Hall.

Фанати вважають, що ситуація з Карою свідчить про падіння її зоряного статусу, а дехто навіть радіє з того, що вона так само має дотримуватися правил, як і прості люди.

Ставши відомою як модель, Делевінь зайнялася акторською діяльністю, зігравши помітні ролі в таких фільмах, як "Загін самогубців" 2016 року і "Валеріан і місто тисячі планет" 2017 року.

Її також можна було побачити в телешоу, включно з "Вбивствами в будівлі" на Hulu 2022 року і серіалом FX "Американська історія жахів" 2023 року.

У вересні 2022 року дівчина налякала фанатів своєю неадекватною поведінкою, коли в одних шкарпетках і розпатлана бродила в аеропорту. Багато хто дійшов висновку, що вона знову зірвалася і почала вживати алкоголь і наркотики.

Їй знадобилося кілька місяців, щоб узяти себе в руки, і в неї це вийшло.

"Я не була у терапевта три роки. Я просто відштовхнула всіх, що змусило мене усвідомити, наскільки я звалилася на дно. Я завжди думала, що роботу потрібно робити в погані часи, але насправді її потрібно робити в хороші часи. Роботу потрібно вести послідовно. Це ніколи не буде виправлено або повністю вилікувано, але я згодна з цим — і в цьому різниця", — пояснила знаменитість свій нервовий зрив.

Раніше Фокус писав, що Кара Делевінь розповіла про життя із залежностями.