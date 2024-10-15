Кару Делевинь не пустили на запись популярного шоу

Выяснилось, что у Кары был пропуск на репетицию программы, но не на ее запись.

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32-летняя британская супермодель и актриса Кара Делевинь расстроилась после того, как ее не пустили на съемки шоу Saturday Night Live в Нью-Йорке, пишет TMZ, и очевидцы говорят, что она была рассержена, стоя в вестибюле штаб-квартиры программы.

Однако инсайдеры таблоида из Лондона, близкие к звезде, утверждают, что никакой драмы не случилось, а произошла ошибка: Делевинь выдали билеты только на репетицию шоу, а не на саму запись комедийного сериала, который вела Ариана Гранде.

Когда Кара попыталась попасть в Studio 8H для съемок, у нее не оказалось нужных билетов, сообщили источники изданию, и ее не включили в список приглашенных.

Делевинь была сфотографирована с подругой в полностью черном ансамбле с белой вязаной шапочкой, когда она выходила из здания на West 50th Street, напротив Radio City Music Hall.

Фанаты считают, что ситуация с Карой говорит о падении ее звездного статуса, а некоторые даже радуются тому, что она так же должна следовать правилам, как и простые люди.

Став известной как модель, Делевинь занялась актерской деятельностью, сыграв заметные роли в таких фильмах, как "Отряд самоубийц" 2016 года и "Валериан и город тысячи планет" 2017 года.

Ее также можно было увидеть в телешоу, включая "Убийства в здании" на Hulu в 2022 году и сериал FX "Американская история ужасов" в 2023 году.

В сентябре 2022 года году девушка напугала фанатов своим неадекватным поведением, когда в одних носках и растрепанная бродила в аэропорту. Многие пришли к выводу, что она снова сорвалась и начала употреблять алкоголь и наркотики.

Ей понадобилось несколько месяцев, чтобы взять себя в руки, и у нее это получилось.

"Я не была у терапевта три года. Я просто оттолкнула всех, что заставило меня осознать, насколько я свалилась на дно. Я всегда думала, что работу нужно делать в плохие времена, но на самом деле ее нужно делать в хорошие времена. Работу нужно вести последовательно. Это никогда не будет исправлено или полностью излечено, но я согласна с этим — и в этом разница", — объяснила знаменитость свой нервный срыв.

Ранее Фокус писал, что Кара Делевинь рассказала о жизни с зависимостями.