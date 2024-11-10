На низком старте: кто из суперзвезд может покинуть США после победы Трампа
Ще в період передвиборчої кампанії багато голлівудських зірок, особливо жінок, активно виступали проти Дональда Трампа, котрий, як вони стверджували, є загрозою для їхніх прав і свобод. Доходидо до того, що лунали обіцянки покинути Штати на період його президентства.
Після того, як вибори в США відбулися, і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп набрав 312 голосів (у Камали Гарріс — 226), з країни може виїхати багато зірок шоу-бізнесу, які раніше відрито висловлювали свою підтримку кандидату від демократів. Фокус розбирався, хто зі знаменитостей може зважитися на такий крок.
Зовсім нещодавно у ЗМІ пройшла чутка про те, що голлівудський актор Том Генкс уже покинув Штати. Уперше про це написав ресурс The Direct, посилаючись на відео користувача TikTok під ніком @celiina.t97. Кілька днів тому вона опублікувала нібито відкритий лист Генкса. У ньому йдеться, що актор більше не живе у США.
"З важким серцем і ще важчою валізою я оголошую: я офіційно покинув країну. Так, ви не помилилися — зараз я пишу це з далекого, невідомого місця, з чудовим краєвидом на... ну, на те, що безумовно не Америка. Чому я тут, запитаєте ви? Скажімо так, президент Трамп 2.0 виявився трохи більшим, ніж я був готовий. Коли я побачив результати, я подумав: "Біжи, Форрест, біжи!" — і саме це я і зробив. Не кажучи вже про те, що страх опинитися у федеральній в'язниці змусив мене бігти швидше, ніж вигнанець, який ганяється за волейбольним м'ячем", — йдеться в тексті.
Наостанок авторка просить шанувальників сприймати його від'їзд не як втечу, а як "тривалу відпустку, спричинену політичними міркуваннями", і що врешті-решт він, можливо, повернеться до "президента Опри".
Звідки в авторки каналу цей лист, залишається загадкою, оскільки ні в Х, ні в Instagram актора немає нічого подібного. Остання публікація Тома в Instagram датована 1 листопада, і це — постер його нового фільму "Тоді. Зараз. Потім".
Під час передвиборчої кампанії Трампа Генкс не відзначився жодними скандальними заявами з приводу цього кандидата. Давній прихильник Демократичної партії він, щоправда, 2016 року говорив, що перемога республіканця на виборах стане "чорним днем".
У листопаді минулого року Том Генкс не приховував побоювання з приводу можливої перемоги Дональда Трампа, не назвавши імені колишнього президента.
"Я думаю, завжди є причини турбуватися про короткострокову перспективу. Але я дивлюся на більш довгострокову перспективу того, що сталося", — зізнався він після промови Джо Байдена, присвяченої 80-й річниці Дня Д.
Вибори у США: хто із зірок говорив про можливий переїзд?
Америка Феррера
Америка Феррера готова пакувати валізи після перемоги Трампа. 40-річна жінка, як стверджується, хоче почати нове життя у Великій Британії зі своїм чоловіком Раяном Пірсом Вільямсом і двома дітьми, шестирічним сином Себастьяном і чотирирічною донькою Люсією. У соцмережі актриса відкрито підтримувала Камалу Гарріс.
"Голосування за Камалу — це голосування за збереження наших прав людини, гідності та свободи! Ми кращі за огидну риторику, яка принижує одне одного. Камала вірить у майбутнє, яке включає всіх нас. Ми можемо боротися за обіцянки нашої країни, і ми можемо перемогти!" — заявила вона за тиждень до виборів.
Результати виборів підкосили Ферреру.
"Америка хвора тим, що Дональд Трамп знову став президентом. Вона спустошена через поразку Камали. Вона думала, що країна, в якій вона жила, була кращою", — стверджують друзі актриси.
За словами джерел, Америка має намір зберегти "присутність" у США для роботи, латиноамериканців і жінок.
"Вона не залишає Голлівуд назавжди. Вона не залишає США, вона розставляє пріоритети у своєму житті і зосереджується на важливості для своїх дітей", — підкреслили вони.
Інформатори кажуть, актриса придивляється до приватної школи в Барнсі на південному заході Лондона, де навчаються діти багатьох знаменитостей, і поки що задоволена побаченим.
Мінні Драйвер
54-річна акторка Мінні Драйвер розповіла The Times of London у липні, що повернулася до Великої Британії після майже трьох десятиліть життя в Лос-Анджелесі. У бесіді з журналістами вона зазначила, що якщо Трампа переоберуть, то з поверненням до США у неї можуть виникнути труднощі.
"Якби я жила в червоному [республіканському] штаті, ні, я б не змогла повернутися. Але живучи в Каліфорнії, ви дещо ізольовані. Але чи хочете ви виїхати і жити в міхурі? Ви втечете від вогню чи повернетеся і допоможете?", — сказала вона.
Драйвер не стримувала своїх поглядів на Трампа.
"Звичайно, він заслуговує на те, щоб сидіти у в'язниці — звичайно, він на це заслуговує. Але просто подивіться, скільки грошей він зібрав за ці два дні, 53 мільйони доларів за 48 годин, і ідея про те, що батьки-засновники — якби були залучені матері, можливо, все було б інакше — не залишили місця в конституції для ідеї, що американський народ може бути настільки дурним, щоб голосувати за злочинця. Немає нічого відображеного в судовій системі про те, що станеться, якщо він переможе. Це маринад, коли у вас є Секретна служба, яка вже оглядає в'язниці і каже: "Як це буде виглядати?""", — говорила вона в липні цього року.
Софі Тернер
28-річна зірка "Гри престолів" Софі Тернер виїхала до Лондона після розставання з Джо Джонасом, і, незважаючи на свою затребуваність у Голлівуді, на постійне місце проживання в США повертатися не збирається, оскільки страждала там не тільки від туги за батьківщиною, а й через політику.
"Насильство із застосуванням вогнепальної зброї, скасування рішення у справі Роу проти Вейда... Усе просто навалилося. Після стрілянини в школі Ювалде я зрозуміла, що пора забиратися звідти", — розповіла вона в бесіді з Harper's Bazaar.
Шер
78-річна співачка Шер ще 2023 року в бесіді з The Guardian озвучувала намір "вийти з гри", якщо Трампа оберуть знову.
"Минулого разу в мене мало не відкрилася виразка. Якщо він переможе, хто знає? Цього разу я виїду з країни", — сказала вона виданню.
Щоправда, після виборів риторика співачки змінилася. Як пише Daily Mail, Шер передумала переїжджати, оскільки її тримає в США роман із 38-річним Александром Едвардсом. За словами джерел, вона не хоче розлучати коханого чоловіка з його маленьким сином.
"Вона справді мала намір покинути США, якщо Дональда Трампа буде обрано, але зараз усе по-іншому, ніж рік тому. Вона дала те інтерв'ю (The Guardian) до того, як була так віддана", — сказав інформатор.
У 2015 році співачка пожартувала, що переїде в Юпітер, якщо Трамп переможе на виборах, проте залишилася вдома.
Барбра Стрейзанд
82-річна акторка і співачка Барбра — ще одна зірка Голлівуду, яка висловила свої побоювання з приводу того, що Трампа знову оберуть на посаду президента. Вона сказала Стівену Колберту, що "не зможе жити в цій країні, якщо він стане президентом", що натякнуло на її плани переїхати через океан до Англії, щоб втекти.
Після того як з'явилися новини про його переобрання, Барбра написала у Twitter, що в неї "не залишилося слів", і похвалила Камалу Гарріс за її потужну промову про визнання поразки.
"Камала Гарріс відправила нас із обнадійливим посланням, коли сказала: "Тільки коли стане досить темно, можна побачити зірки". Спасибі, Камала", — написала вона.
Шерон Стоун
66-річна зірка "Основного інстинкту" Шерон Стоун у липні цього року, за тиждень після замаху на Дональда Трампа, заявила Daily Mail, що планує переїхати до Європи, якщо його буде переобрано.
"Я безумовно розглядаю будинок в Італії".
За словами знаменитості, вона не готова до нового терміну республіканця:
"Я думаю, що це розумна конструкція на даний момент. Це один із перших випадків у моєму житті, коли я справді бачила когось, хто балотується на посаду президента на платформі ненависті та гноблення".
Раніше Фокус писав, що після перемоги Трампа не тільки зірки, а й прості американці масово шукають способи еміграції. А одна з туристичних компаній після того, як вибори в США пройшли, придумала спосіб "втекти" від президентства Трампа .