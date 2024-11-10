На низком старте: кто из суперзвезд может покинуть США после победы Трампа

Ще в період передвиборчої кампанії багато голлівудських зірок, особливо жінок, активно виступали проти Дональда Трампа, котрий, як вони стверджували, є загрозою для їхніх прав і свобод. Доходидо до того, що лунали обіцянки покинути Штати на період його президентства.

Після того, як вибори в США відбулися, і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп набрав 312 голосів (у Камали Гарріс — 226), з країни може виїхати багато зірок шоу-бізнесу, які раніше відрито висловлювали свою підтримку кандидату від демократів. Фокус розбирався, хто зі знаменитостей може зважитися на такий крок.

Зовсім нещодавно у ЗМІ пройшла чутка про те, що голлівудський актор Том Генкс уже покинув Штати. Уперше про це написав ресурс The Direct, посилаючись на відео користувача TikTok під ніком @celiina.t97. Кілька днів тому вона опублікувала нібито відкритий лист Генкса. У ньому йдеться, що актор більше не живе у США.

"З важким серцем і ще важчою валізою я оголошую: я офіційно покинув країну. Так, ви не помилилися — зараз я пишу це з далекого, невідомого місця, з чудовим краєвидом на... ну, на те, що безумовно не Америка. Чому я тут, запитаєте ви? Скажімо так, президент Трамп 2.0 виявився трохи більшим, ніж я був готовий. Коли я побачив результати, я подумав: "Біжи, Форрест, біжи!" — і саме це я і зробив. Не кажучи вже про те, що страх опинитися у федеральній в'язниці змусив мене бігти швидше, ніж вигнанець, який ганяється за волейбольним м'ячем", — йдеться в тексті.

Наостанок авторка просить шанувальників сприймати його від'їзд не як втечу, а як "тривалу відпустку, спричинену політичними міркуваннями", і що врешті-решт він, можливо, повернеться до "президента Опри".

Лист, який нібито Том Генс адресував своїм друзям і шанувальникам Фото: Скрін відео

Звідки в авторки каналу цей лист, залишається загадкою, оскільки ні в Х, ні в Instagram актора немає нічого подібного. Остання публікація Тома в Instagram датована 1 листопада, і це — постер його нового фільму "Тоді. Зараз. Потім".

Остання на даний момент публікація на сторінці Тома Генкса

Під час передвиборчої кампанії Трампа Генкс не відзначився жодними скандальними заявами з приводу цього кандидата. Давній прихильник Демократичної партії він, щоправда, 2016 року говорив, що перемога республіканця на виборах стане "чорним днем".

У листопаді минулого року Том Генкс не приховував побоювання з приводу можливої перемоги Дональда Трампа, не назвавши імені колишнього президента.

"Я думаю, завжди є причини турбуватися про короткострокову перспективу. Але я дивлюся на більш довгострокову перспективу того, що сталося", — зізнався він після промови Джо Байдена, присвяченої 80-й річниці Дня Д.

Вибори у США: хто із зірок говорив про можливий переїзд?

Америка Феррера

Америка Феррера готова пакувати валізи після перемоги Трампа. 40-річна жінка, як стверджується, хоче почати нове життя у Великій Британії зі своїм чоловіком Раяном Пірсом Вільямсом і двома дітьми, шестирічним сином Себастьяном і чотирирічною донькою Люсією. У соцмережі актриса відкрито підтримувала Камалу Гарріс.

"Голосування за Камалу — це голосування за збереження наших прав людини, гідності та свободи! Ми кращі за огидну риторику, яка принижує одне одного. Камала вірить у майбутнє, яке включає всіх нас. Ми можемо боротися за обіцянки нашої країни, і ми можемо перемогти!" — заявила вона за тиждень до виборів.

Результати виборів підкосили Ферреру.

"Америка хвора тим, що Дональд Трамп знову став президентом. Вона спустошена через поразку Камали. Вона думала, що країна, в якій вона жила, була кращою", — стверджують друзі актриси.

За словами джерел, Америка має намір зберегти "присутність" у США для роботи, латиноамериканців і жінок.

"Вона не залишає Голлівуд назавжди. Вона не залишає США, вона розставляє пріоритети у своєму житті і зосереджується на важливості для своїх дітей", — підкреслили вони.

Інформатори кажуть, актриса придивляється до приватної школи в Барнсі на південному заході Лондона, де навчаються діти багатьох знаменитостей, і поки що задоволена побаченим.

Мінні Драйвер

54-річна акторка Мінні Драйвер розповіла The Times of London у липні, що повернулася до Великої Британії після майже трьох десятиліть життя в Лос-Анджелесі. У бесіді з журналістами вона зазначила, що якщо Трампа переоберуть, то з поверненням до США у неї можуть виникнути труднощі.

"Якби я жила в червоному [республіканському] штаті, ні, я б не змогла повернутися. Але живучи в Каліфорнії, ви дещо ізольовані. Але чи хочете ви виїхати і жити в міхурі? Ви втечете від вогню чи повернетеся і допоможете?", — сказала вона.

Драйвер не стримувала своїх поглядів на Трампа.

"Звичайно, він заслуговує на те, щоб сидіти у в'язниці — звичайно, він на це заслуговує. Але просто подивіться, скільки грошей він зібрав за ці два дні, 53 мільйони доларів за 48 годин, і ідея про те, що батьки-засновники — якби були залучені матері, можливо, все було б інакше — не залишили місця в конституції для ідеї, що американський народ може бути настільки дурним, щоб голосувати за злочинця. Немає нічого відображеного в судовій системі про те, що станеться, якщо він переможе. Це маринад, коли у вас є Секретна служба, яка вже оглядає в'язниці і каже: "Як це буде виглядати?""", — говорила вона в липні цього року.

Мінні Драйвер агітувала не голосувати за Дональда Трампа

Софі Тернер

28-річна зірка "Гри престолів" Софі Тернер виїхала до Лондона після розставання з Джо Джонасом, і, незважаючи на свою затребуваність у Голлівуді, на постійне місце проживання в США повертатися не збирається, оскільки страждала там не тільки від туги за батьківщиною, а й через політику.

"Насильство із застосуванням вогнепальної зброї, скасування рішення у справі Роу проти Вейда... Усе просто навалилося. Після стрілянини в школі Ювалде я зрозуміла, що пора забиратися звідти", — розповіла вона в бесіді з Harper's Bazaar.

Софі Тернер Фото: Instagram @sophiet

Шер

78-річна співачка Шер ще 2023 року в бесіді з The Guardian озвучувала намір "вийти з гри", якщо Трампа оберуть знову.

"Минулого разу в мене мало не відкрилася виразка. Якщо він переможе, хто знає? Цього разу я виїду з країни", — сказала вона виданню.

Щоправда, після виборів риторика співачки змінилася. Як пише Daily Mail, Шер передумала переїжджати, оскільки її тримає в США роман із 38-річним Александром Едвардсом. За словами джерел, вона не хоче розлучати коханого чоловіка з його маленьким сином.

"Вона справді мала намір покинути США, якщо Дональда Трампа буде обрано, але зараз усе по-іншому, ніж рік тому. Вона дала те інтерв'ю (The Guardian) до того, як була так віддана", — сказав інформатор.

На плани Шер виїхати зі США вплинув її бойфренд Фото: Getty Images

У 2015 році співачка пожартувала, що переїде в Юпітер, якщо Трамп переможе на виборах, проте залишилася вдома.

Барбра Стрейзанд

82-річна акторка і співачка Барбра — ще одна зірка Голлівуду, яка висловила свої побоювання з приводу того, що Трампа знову оберуть на посаду президента. Вона сказала Стівену Колберту, що "не зможе жити в цій країні, якщо він стане президентом", що натякнуло на її плани переїхати через океан до Англії, щоб втекти.

Барбра Стрейзанд на шоу Стівена Колберта озвучила свої плани про переїзд

Після того як з'явилися новини про його переобрання, Барбра написала у Twitter, що в неї "не залишилося слів", і похвалила Камалу Гарріс за її потужну промову про визнання поразки.

"Камала Гарріс відправила нас із обнадійливим посланням, коли сказала: "Тільки коли стане досить темно, можна побачити зірки". Спасибі, Камала", — написала вона.

Барбра подякувала Камалі Гарріс Фото: Скриншот

Шерон Стоун

66-річна зірка "Основного інстинкту" Шерон Стоун у липні цього року, за тиждень після замаху на Дональда Трампа, заявила Daily Mail, що планує переїхати до Європи, якщо його буде переобрано.

"Я безумовно розглядаю будинок в Італії".

За словами знаменитості, вона не готова до нового терміну республіканця:

"Я думаю, що це розумна конструкція на даний момент. Це один із перших випадків у моєму житті, коли я справді бачила когось, хто балотується на посаду президента на платформі ненависті та гноблення".

Шерон Стоун до останнього вірила в перемогу Гарріс

Раніше Фокус писав, що після перемоги Трампа не тільки зірки, а й прості американці масово шукають способи еміграції. А одна з туристичних компаній після того, як вибори в США пройшли, придумала спосіб "втекти" від президентства Трампа .