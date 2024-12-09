Карла Бруні на відкритті Собору Паризької Богоматері з'явилася в пальті 15-річної давності (фото)

Карла Бруні повторила образ 2008 року. У цьому ж пальті вона була присутня на зустрічі з королевою Великої Британії.

У суботу, 7 грудня, колишня перша леді Франції Карла Бруні з'явилася на святковій церемонії відкриття відреставрованого Собору Паризької Богоматері в пальті від люксового бренду Dior, повідомляє Paris Match.

Бруні разом зі своїм чоловіком Ніколя Саркозі сиділа в першому ряді поруч із Франсуа Олландом і Жюлі Гає. Для виходу вона обрала одне з найелегантніших пальт, створеного модельєром Джоном Гальяно для Dior. У сірому пальті нижче коліна, прикрашеному тонким чорним поясом, з ефектним коміром і прорізними кишенями Карла сяяла своєю елегантністю. Свій образ колишня модель доповнила чорними шкіряними рукавичками, туфлями-човниками на підборах Louboutin, ажурними колготками і сумкою зі шкіри пітона.

Ніколя Саркозі, Карла Бруні, Франсуа Олланд і Жюлі Гайє Фото: Getty Images

Понад п'ятнадцять років тому Карла Бруні вже вибрала цей образ для зустрічі з королевою Великобританії. Це було 2008 року під час державного візиту Ніколя Саркозі до Лондона, під час якого президентське подружжя було запрошене королевою Єлизаветою II і принцом-консортом Філіпом до Віндзорського замку. Для одного зі своїх перших виступів у ролі першої леді Карла Бруні обрала французьку елегантність: це сіре пальто, балетки на плоскій підошві, шкіряні рукавички і відповідний капелюх на знак поваги до протоколу.

"Я боявся весь п'ятирічний термін. Боюся зробити щось безглузде, щось, що зганьбило б усю Францію", — зізналася Карла Бруні 2022 року, додавши, що вбрання для зустрічі з королевою вона обирала за допомогою дружини посла Франції у Великій Британії. "Вона пояснила мені всі деталі протоколу, який дозволяв мені приїхати в рукавичках і капелюсі, щоб дізнатися кольори, які подобалися королеві", — зізналася Карла. І це спрацювало: перша леді Франції викликала сенсацію — у всіх газетах були схвальні заголовки щодо стилю Бруні.

Нагадаємо, Карла Бруні відвідала Паризький тиждень моди.

Також Фокус писав про доньку Карли Бруні та Ніколя Саркозі.