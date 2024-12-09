Карла Бруни на открытии Собора Парижской Богоматери появилась в пальто 15-летней давности (фото)

Карла Бруни повторила образ 2008 года. А этом же пальто она присутствовала на встрече с королевой Великобритании.

В субботу, 7 декабря, бывшая первая леди Франции Карла Бруни появилась на праздничной церемонии открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери в пальто от люксового бренда Dior, сообщает Paris Match.

Бруни вместе со своим мужем Николя Саркози сидела в первом ряду рядом с Франсуа Олландом и Жюли Гайе. Для выхода она выбрала одно из самых элегантных пальто созданного модельером Джоном Гальяно для Dior. В сером пальто ниже колена, украшенном тонким черным поясом, с эффектным воротником и прорезными карманами Карла блистала своей элегантностью. Свой образ бывшая модель дополнила черными кожаными перчатками, туфлями-лодочками на каблуках Louboutin, ажурными колготками и сумкой из кожи питона.

Николя Саркози, Карла Бруни, Франсуа Олланд и Жюли Гайе Фото: Getty Images

Более пятнадцати лет назад Карла Бруни уже выбрала этот образ для встречи с королевой Великобритании. Это было в 2008 году во время государственного визита Николя Саркози в Лондон, в ходе которого президентская чета была приглашена королевой Елизаветой II и принцем-консортом Филиппом в Виндзорский замок. Для одного из своих первых выступлений в качестве первой леди Карла Бруни выбрала французскую элегантность: это серое пальто, балетки на плоской подошве, кожаные перчатки и подходящую шляпу в знак уважения к протоколу.

"Я боялся весь пятилетний срок. Боюсь сделать что-то глупое, что-то, что опозорило бы всю Францию", — призналась Карла Бруни в 2022 году, добавив, что наряд для встречи с королевой она выбирала с помощью жены посла Франции в Великобритании. "Она объяснила мне все детали протокола, который позволял мне приехать в перчатках и шляпе, чтобы узнать цвета, которые нравились королеве", — призналась Карла. И это сработало: первая леди Франции произвела сенсацию — во всех газетах были лестные заголовки относительно стиля Бруни.

Напомним, Карла Бруни посетила Парижскую неделю моды.

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