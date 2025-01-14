До будинку, де живе Бен Аффлек, навідалася поліція і ФБР: що трапилося

Правоохоронні органи розслідують інцидент, який стався з безпілотником і літаком, що гасив пожежу в Лос-Анджелесі.

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Біля будинку в Брентвуді (Каліфорнія), де зараз тимчасово живе американський актор і режисер Бен Аффлек, були помічені агент ФБР і помічник шерифа округу Лос-Анджелес, пише TMZ.

Папараці сфотографували співробітників правоохоронних органів, які очікували зовні біля воріт маєтку кілька хвилин. Вони використовували телефонну будку поруч із воротами під'їзної дороги Аффлека, але їм так і не відкрили. Один агент ФБР стояв у сорочці з короткими рукавами і логотипом бюро на спині, в той час як інша людина була в бронежилеті з тим же логотипом на спині. У якийсь момент вони підійшли до воріт, можливо, щоб зателефонувати через них.

Зрештою, не домігшись зустрічі з Аффлеком, чоловіки пішли з чим.

Пізніше журналісти з'ясували, що співробітники правоохоронних органів перебували в цьому районі, розслідуючи інцидент, у якому приватний безпілотник зіткнувся з пожежним літаком, пошкодивши його.

Літак допомагав пожежному департаменту Лос-Анджелеса в гасінні масштабного вогню, що охопив узбережжя з престижними районами Пасадена і Пасифік-Палісейдс із 7 січня. Унаслідок розгулу стихії знищено десятки тисяч будинків і загинули щонайменше 24 людини.

Будинок Бена Аффлека за $20,5 млн, який він купив влітку в Брентвуді, не постраждав, незважаючи на те, що розташований на кордоні Пасифік-Палісейдс. Минулого тижня актора сфотографували з приголомшеним виглядом, коли він повернувся додому ввечері, оскільки поблизу було видно полум'я.

Актор швидко евакуювався, а потім помчав до будинку своєї колишньої дружини Дженніфер Гарнер у Брентвуді, щоб допомогти їй та їхнім дітям захиститися від небезпеки, а на вихідних весь свій час провів із радними.

Сім'я Бена поки в безпеці, але, за словами Гарнер, у пожежі вона втратила близьку подругу.

Раніше Фокус писав, кому зі знаменитостей вдалося врятувати свої будинки в епіцентрі пожежі. Ми також розповідали, що буде з Пасифік-Палісейдс далі.