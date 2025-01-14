В дом, где живет Бен Аффлек, наведалась полиция и ФБР: что случилось

Правоохранительные органы расследуют инцидент, который произошел с беспилотником и самолетом, тушившим пожар в Лос-Анджелесе.

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У дома в Брентвуде (Калифорния), где сейчас временно живет американский актер и режиссер Бен Аффлек, были замечены агент ФБР и помощник шерифа округа Лос-Анджелес, пишет TMZ.

Папарацци сфотографировали сотрудников правоохранительных органов, которые ожидали снаружи у ворот особняка несколько минут. Они использовали телефонную будку рядом с воротами подъездной дороги Аффлека, но им так и не открыли. Один агент ФБР стоял в рубашке с короткими рукавами и логотипом бюро на спине, в то время как другой человек был в бронежилете с тем же логотипом на спине. В какой-то момент они подошли к воротам, возможно, чтобы позвонить через них.

В конце концов, не добившись встречи с Аффлеком, мужчины ушли с чем.

Позже журналисты выяснили, что сотрудники правоохранительных органов находились в этом районе, расследуя инцидент, в котором частный беспилотник столкнулся с пожарным самолетом, повредив его.

Самолет помогал пожарному департаменту Лос-Анджелеса в тушении масштабного огня, охватившего побережье с престижными районами Пасадена и Пасифик-Палисейдс с 7 января. В результате разгула стихии уничтожены десятки тысяч домов и погибли минимум 24 человека.

Дом Бена Аффлека за $20,5 млн, который он купил летом в Брентвуде, не пострадал, несмотря на то, что находится на границе Пасифик-Палисейдс. На прошлой неделе актера сфотографирован с потрясенным видом, когда он вернулся домой вечером, так как поблизости было видно пламя.

Актер быстро эвакуировался, а затем помчался в дом своей бывшей жены Дженнифер Гарнер в Брентвуде, чтобы помочь ей и их детям защититься от опасности, а на выходных все свое время провел с детьми.

Семья Бена пока в безопасности, но, по словам Гарнер, в пожаре она потеряла близкую подругу.

Ранее Фокус писал, кому из знаменитостей удалось спасти свои дома в эпицентре пожара. Мы также рассказывали, что будет с Пасифик-Палисейдс дальше.