Співачка Фергі подякувала пожежникам за порятунок її будинку в Лос-Анджелесі (відео)

Фергі разом з іншими жителями району евакуювалася, коли пожежа підібралася до Брентвуда, але її будинок уцілів.

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49-річна американська співачка Стейсі Енн Фергюсон, більш відома як Ферґі, колишня солістка гурту Black Eyed Peas, подякувала пожежникам Лос-Анджелеса за те, що вони врятували її будинок у Брентвуді, районі, який межує з Пасифік-Палісейдс. Відповідне відео з'явилося на сторінці Orange County Firefighters, рятувальників округу Оріндж.

"Гей, я просто хочу сказати велике спасибі всім пожежникам. Велике спасибі. Мій будинок було врятовано. Я не могла бути більш вдячною. Спасибі за всю вашу важку роботу, роботу цілодобово, пожежники, шерифські департаменти, спасибі всім", – сказала вона. Фергі також подякувала Лос-Анджелесу за любов і людський дух.

Співачка стала однією з багатьох знаменитостей, хто змушений був евакуюватися з Брентвуда. Крім неї, шикарний анклав покинули Денніс Куейд, легенда НБА Леброн Джеймс, Гаррісон Форд, Камала Гарріс і Арнольд Шварценеггер.

Фергі купила будинок у цьому районі ще 2007 року, коли заручилася з актором Джошем Дюамелем. Пара пов'язала себе узами шлюбу в січні 2009 року. Сімейне життя пари тривало до початку 2017 року, після чого вони розлучилися, а на розлучення подали в червні 2019 року. Уже в листопаді процес було завершено.

У співачки також був будинок у Солванзі, Каліфорнія, хоча вона продала його в липні 2023 року за $3,7 мільйона.

Пожежа в Пасифік-Палісейдс знищила понад 5300 будинків із 8000 тисяч, залишивши без даху над головою десятки тисяч людей. Із зони лиха евакуювали понад 180 тисяч осіб. Серед тих, хто втратив свої домівки у вогні, чимало знаменитостей, – Йоланда Хадід, Тіна Ноулз, Марія Шрайвер і багато інших. А ось житло Тома Генкса, Тома Бреді та Кейт Гадсон дивом уціліло, хоч і перебувало в епіцентрі пожежі.

У мережі публікують багато фото і відео того, що залишилося від колись розкішного району, де жили багаті та знамениті. За словами ріелторів, більшість постраждалих не мають наміру продавати свої ділянки і збираються відновити свої будинки в колишньому вигляді.

Раніше Фокус писав, як кліматолог передбачив масштабні пожежі, звернувши увагу лише на один момент.