Певица Ферги поблагодарила пожарных за спасение ее дома в Лос-Анджелесе (видео)

Ферги вместе с другими жителями района эвакуировалась, когда пожар подобрался к Брентвуду, но ее дом уцелел.

Related video

49-летняя американская певица Стейси Энн Фергюсон, более известная как Ферги, бывшая солистка группы Black Eyed Peas, поблагодарила пожарных Лос-Анджелеса за то, что они спасли ее дом в Брентвуде, районе, который граничит с Пасифик-Палисейдс. Соответствующее видео появилось на странице Orange County Firefighters, спасателей округа Ориндж.

"Эй, я просто хочу сказать большое спасибо всем пожарным. Большое спасибо. Мой дом был спасен. Я не могла быть более благодарной. Спасибо за всю вашу тяжелую работу, работу круглосуточно, пожарные, шерифские департаменты, спасибо всем", – сказала она. Ферги также сказала спасибо Лос-Анджелесу за любовь и человеческий дух.

Певица стала одной из многих знаменитостей, кто вынужден был эвакуироваться из Брентвуда. Кроме нее, шикарный анклав покинули Деннис Куэйд, легенда НБА Леброн Джеймс, Харрисон Форд, Камала Харрис и Арнольд Шварценеггер.

Ферги купила дом в этом районе еще в 2007 году, когда обручилась с актером Джошем Дюамелем. Пара связала себя узами брака в январе 2009 года. Семейная жизнь пары продлилась до начала 2017 года, после чего они расстались, а на развод подали в июне 2019 года. Уже в ноябре процесс был завершен.

У певицы также был дом в Солванге, Калифорния, хотя она продала его в июле 2023 года за $3,7 миллиона.

Пожар в Пасифик-Палисейдс уничтожил свыше 5300 домов из 8000 тысяч, оставив без крыши над головой десятки тысяч человек. Из зоны бедствия эвакуировали свыше 180 тысяч человек. Среди тех, кто потерял свои дома в огне, немало знаменитостей, – Иоланда Хадид, Тина Ноулз, Мария Шрайвер и многие другие. А вот жилье Тома Хэнкса, Тома Брэди и Кейт Хадсон чудом уцелело, хоть и находилось в эпицентре пожара.

В сети публикуют много фото и видео того, что осталось от некогда роскошного района, где жили богатые и знаменитые. По словам риэлторов, большинство пострадавших не намерены продавать свои участки и собираются восстановить свои дома в прежнем виде.

Ранее Фокус писал, как климатолог предсказал масштабные пожары, обратив внимание всего на один момент.