Бейонсе стала першою афроамериканкою, яка отримала нагороду за кантрі-альбом

Поп-діва була номінована в 11 категоріях, але в підсумку забрала додому три статуетки, причому одну розділила з Майлі Сайрус.

Щорічна церемонія нагородження, ведучим якої став Тревор Ноа, відбулася в неділю ввечері на арені Crypto.com у Лос-Анджелесі. Бейонсе була номінована в 11 категоріях, у підсумку перемогла в трьох. Зате у винятковій номінації: співачка стала першою афроамериканкою, яка отримала "Греммі" за кантрі-альбом "Cowboy Carter". А ще одну нагороду їй довелося розділити з Майлі Сайрус. Про це пише Variety.

Бейонсе на церемонії "Греммі 2025"

Тріумфатором "Греммі 2025" став Кендрік Ламар, який лідирує з п'ятьма перемогами за "Not Like Us", Бейонсе і Чарлі XCX забрали додому по три нагороди.

Кендрік Ламар повернувся додому головним переможцем премії Греммі 2025 року з "Not Like Us", спрямованою проти репера Дрейка, заробивши загалом п'ять перемог: пісня року, запис року, найкраща реп-пісня, найкраще реп-виконання і найкраще музичне відео. У категорії "запис року" Ламар обігнав The Beatles за "Now And Then", Бейонсе за "Texas Hold 'Em", Charli XCX за "360", Біллі Айліш за "Birds of a Feather", Сабріну Карпентер за "Espresso", Тейлор Свіфт за участю Post Malone за "Fortnight" і Чаппелл Роан за "Good Luck, Babe!"

У прямому ефірі з арени Crypto.com у Лос-Анджелесі 67-та церемонія вручення премії "Греммі" принесла жінкам перемогу в деяких із найбільших і найконкурентніших номінацій вечора. Charli XCX отримала три нагороди за найкращий електронний/танцювальний альбом за "Brat", найкращий танцювальний поп-запис ("Von Dutch") і найкращий пакет запису ("Brat").

Бейонсе на церемонії "Греммі 2025" Фото: Getty Images

А Бейонсе, яка була номінована на 11 премій Греммі, також привезла додому три нагороди. Вона здавалася особливо шокованою, коли її сет "Cowboy Carter" забрав додому титул найкращого кантрі-альбому року. "Cowboy Carter" також був відзначений як "альбом року", зробивши її першою чорношкірою виконавицею, яка перемогла в цій категорії з 1999 року, коли Лорін Хілл забрала додому нагороду за "The Miseducation of Lauryn Hill". Бейонсе також забрала додому нагороду за найкраще кантрі-виконання дуетом/групою з Майлі Сайрус за "II Most Wanted".

Примітно, але нагороду їй вручали пожежники Лос-Анджелеса. Раніше Бейонсе пожертвувала 2,5 мільйона доларів у Фонд допомоги постраждалим від пожеж у Лос-Анджелесі, створений її благодійною організацією. А на сцену співачка піднялася в супроводі своєї дочки Блю Айві. Її чоловік Jay-Z, якого звинуватили у зґвалтуванні, скромно залишився сидіти за столиком.

Бейонсе з'явилася на сцені в супроводі доньки Фото: Getty Images

Але те, що відбувалося на сцені церемонії "Греммі", дещо затьмарила червона доріжка, куди без запрошення з'явився колишній чоловік Кім Кардаш'ян Каньє Вест і його нова подруга Б'янка Цензорі. Парочка славиться своїми шокуючими і відвертими виходами у світ. Але цього разу Б'янка з'явилася в чорній шубі, яку скинула перед фотографами, ставши абсолютно оголеною.