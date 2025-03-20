Другий шанс: трансгендерна актриса з "Емілії Перес" знову зможе працювати з Netflix

Після скандалу з видаленими твітами Карла Софія Гаскон стала набагато рідше з'являтися в ЗМІ. Не допомогло навіть те, що вона вибачилася за непродумані вчинки в минулому.

Related video

Незважаючи на скандал навколо трансгендерної акторки Карли Софії Гаскон, яка потрапила в неприємну історію через низку давніх провокаційних твіттів, Netflix вирішив не відмовлятися від співпраці з нею. Після успіху фільму "Емілія Перес", номінованого на "Оскар" у 13 категоріях, співдиректор Netflix Тед Сарандос заявив, що їхні двері відкриті для неї, пише Variety.

"Так. Потрібно мати благодать, коли люди роблять помилки. І в нас є благодать", – наголосив він.

Під час нагородження премією фільм здобув дві перемоги. Сарандоса прямо запитали, чи вважає він, що "Емілія Перес" отримала б нагороду за найкращий фільм, якби не скандал із Гаскон:

"Я ненавиджу це питання, тому що воно породжує всі ці "А що, якщо". Це був фаворит, але ніколи не було правильним рішенням, що "Емілія Перес" – з усіма її інноваціями та хвилюваннями – переможе в номінації "Найкращий фільм". Це був чудовий фільм, чудова кампанія, і я засмучений".

Після того як ЗМІ знайшли видалені публікації Гаскон, вона вибачилася перед глядачами.

"Як людина з маргіналізованої спільноти, я надто добре знаю ці страждання, і мені дуже шкода тих, кому я заподіяла біль. Усе своє життя я боролася за кращий світ. Я вірю, що світло завжди переможе темряву", – сказала вона.

Після цієї заяви та розгорнутого інтерв'ю з CNN en Espanol Гаскон зникла з інформаційного простору. Актриса пропустила наступні появи на Critics' Choice Awards, BAFTA Film Awards і SAG Awards, попри номінації на найкращу жіночу роль на всіх трьох преміях. На "Оскарі" Карла була присутня у складі творчої групи, що стоїть за її фільмом, сказавши, що вона "дуже вдячна за повернення і за те, як мої колеги і професіонали голлівудської індустрії прийняли мене".

Журналісти поцікавилися у Сарандоса, чи оновить Netflix свою політику перевірки історій у соціальних мережах власних талантів.

"Зазвичай ми перевіряємо переважно заголовки. Хіба чиїсь матеріали в соціальних мережах раніше створювали заголовки? Знову ж таки, я не в Twitter (тепер Х), тому я не збираюся заходити і дивитися на чужий Twitter", – відповів керівник стримінгової платформи.

Раніше Фокус писав, що Карла Софія Гаскон обізвала Селену Гомес "багатим щуром". Актриса і співачка відреагувала на це.