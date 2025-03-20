Второй шанс: трансгендерная актриса из "Эмилии Перес" снова сможет работать с Netflix

После скандала с удаленными твитами Карла София Гаскон стала намного реже появляться в СМИ. Не помогло даже то, что она извинилась за непродуманные поступки в прошлом.

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Несмотря на скандал вокруг трансгендерной актрисы Карлы Софии Гаскон, которая попала в неприятную историю из-за ряда давних провокационных твиттов, Netflix решил не отказываться от сотрудничества с ней. После успеха фильма "Эмилия Перес", номинированного на "Оскар" в 13 категориях, содиректор Netflix Тед Сарандос заявил, что их двери открыты для нее, пишет Variety.

"Да. Нужно иметь благодать, когда люди совершают ошибки. И у нас есть благодать", – подчеркнул он.

Во время награждения премией фильм одержал две победы. Сарандоса прямо спросили, считает ли он, что "Эмилия Перес" получила бы награду за лучший фильм, если бы не скандал с Гаскон:

"Я ненавижу этот вопрос, потому что он порождает все эти "А что, если". Это был фаворит, но никогда не было верным решением, что "Эмилия Перес" – со всеми ее инновациями и волнениями – победит в номинации "Лучший фильм". Это был отличный фильм, отличная кампания, и я расстроен".

После того как СМИ нашли удаленные публикации Гаскон, она извинилась перед зрителями.

"Как человек из маргинализованного сообщества, я слишком хорошо знаю эти страдания, и мне очень жаль тех, кому я причинила боль. Всю свою жизнь я боролась за лучший мир. Я верю, что свет всегда победит тьму", – сказала она.

После этого заявления и развернутого интервью с CNN en Espanol Гаскон исчезла из информационного пространства. Актриса пропустила последующие появления на Critics' Choice Awards, BAFTA Film Awards и SAG Awards, несмотря на номинации на лучшую женскую роль на всех трех премиях. На "Оскаре" Карла присутствовала в составе творческой группы, стоящей за ее фильмом, сказав, что она "очень благодарна за возвращение и за то, как мои коллеги и профессионалы голливудской индустрии приняли меня".

Журналисты поинтересовались у Сарандоса, обновит ли Netflix свою политику проверки историй в социальных сетях собственных талантов.

"Обычно мы проверяем в основном заголовки. Разве чьи-то материалы в социальных сетях раньше создавали заголовки? Опять же, я не в Twitter (теперь Х), поэтому я не собираюсь заходить и смотреть на чужой Twitter", – ответил руководитель стриминговой платформы.

Ранее Фокус писал, что Карла София Гаскон обозвала Селену Гомес "богатой крысой". Актриса и певица отреагировала на это.