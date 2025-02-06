Третий пол. Как "Оскар" лихорадочно подстраивается под новую гендерную повестку Белого дома

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На днях разыгрался скандал, связанный со старыми постами трансгендерной актрисы Карлы Софии Гаскон (до начала трансперехода 2016 года Хуан Карлос Гаскон). Как выяснилось, в 2020 году Карла успела язвительно "пройтись" по почившему Джорджу Флойду (кто не помнит, это афроамериканец, после убийства которого сотрудником правоохранительных органов началось движение BLM с уличными погромами и гонениями на полицию в США).

В своем посте 52-летняя испанская актриса называла Флойда "наркоманом" и "мошенником". Далее она решила поговорить о социальных классах, несущих угрозу друг другу, и позже – о своем раздражении в адрес растущего количества мусульман в Испании.

"Ислам становится рассадником инфекции для человечества, которую срочно нужно вылечить", — написала Клара в своих социальных сетях.

Как выяснилось через день, Гаскон отпускала оскорбительные комментарии также и в адрес коллег, в частности, певицу Селену Гомес она называла "богатой крысой".

Конечно же, актриса поспешила извиниться за свои посты, которые так "вовремя" всплыли, аккурат за месяц до церемонии премии "Оскар", где Карла София номинирована за лучшую женскую роль в картине "Эмилия Перес". Ранее она получила приз в Каннах и была номинирована на "Золотой глобус".

Реакция стримингового сервиса Netflix, который снял этот фильм, была тихой, но весьма конкретной. Платформа решила дистанцироваться от Гаскон. В частности, она урезала (а точнее просто отменила) бюджет на ее пиар-кампанию, а присутствие актрисы на многочисленных масштабных ивентах индустрии развлечений теперь нежелательно.

В общем, если говорить прямо: Карлу Софию Гаскон, первую в истории открытую трансгендерную актрису, номинированную на премию "Оскар" за лучшую женскую роль, просто отменили за месяц до того самого "Оскара".

Представить такую ситуацию еще месяц назад было абсолютно нереально, ведь любая попытка публичного обсуждения действий транесгендеров в информационном поле сразу же нарывалась на открытое и часто агрессивное сопротивление ЛГБТ-сообщества, целевых правозащитников и небезразличных членов общества.

Другими словами, еще вчера такому скандалу просто не дали бы хода, а все гневные посты Гаскон замели бы под ковер или назвали бы "фальсификацией". В сети поднялось бы цунами из голосов защитников, а всех причастных к попытке "оклеветать" просто предали бы анафеме на века.

А ведь наблюдательный потребитель информационного контента не мог не заметить, что скандал вокруг ЛГБТ-актрисы развернулся сразу после инаугурации Дональда Трампа, который подписал ряд указов, предусматривающих отмену политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в армии, запретил трансгендерам службу в армии, подписал указ о запрете смены пола у детей, а за день инаугурации новый американский президент в очередной раз настойчиво отметил, что "в официальной политике США будет существовать только два пола: мужской и женский".

Следовательно, гендерная политика новой администрации Белого дома явно не готова поддерживать идеи дальнейшего углубления в инклюзивность и ее продвижения. Не по этой ли причине на Карлу Софию Гаскон "нашли" так много компромата, готового разнести все 13 номинаций на "Оскар" фильма "Эмилия Перес", продвигающего ту самую инклюзивность?