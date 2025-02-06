Третя стать. Як "Оскар" гарячково підлаштовується під новий гендерний порядок денний Білого дому

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Днями розігрався скандал, пов'язаний зі старими постами трансгендерної акторки Карли Софії Гаскон (до початку транспереходу 2016 року Хуан Карлос Гаскон). Як з'ясувалося, 2020 року Карла встигла уїдливо "пройтися" за покійним Джорджем Флойдом (хто не пам'ятає, це афроамериканець, після вбивства якого співробітником правоохоронних органів розпочався рух BLM із вуличними погромами й гоніннями на поліцію у США).

У своєму пості 52-річна іспанська актриса називала Флойда "наркоманом" і "шахраєм". Далі вона вирішила поговорити про соціальні класи, що несуть загрозу один одному, і пізніше — про своє роздратування на адресу зростаючої кількості мусульман в Іспанії.

"Іслам стає розсадником інфекції для людства, яку терміново потрібно вилікувати", — написала Клара у своїх соціальних мережах.

Як з'ясувалося через день, Гаскон відпускала образливі коментарі також і на адресу колег, зокрема, співачку Селену Гомес вона називала "багатим щуром". Звичайно ж, актриса поспішила вибачитися за свої пости, які так "вчасно" спливли, якраз за місяць до церемонії премії "Оскар", де Карла Софія номінована за кращу жіночу роль у картині "Емілія Перес". Раніше вона отримала приз у Каннах і була номінована на "Золотий глобус".

Реакція стримінгового сервісу Netflix, який зняв цей фільм, була тихою, але вельми конкретною. Платформа вирішила дистанціюватися від Гаскон. Зокрема, вона урізала (а точніше просто скасувала) бюджет на її піар-кампанію, а присутність актриси на численних масштабних івентах індустрії розваг тепер небажана.

Загалом, якщо говорити прямо: Карлу Софію Гаскон, першу в історії відкриту трансгендерну актрису, номіновану на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль, просто скасували за місяць до того самого "Оскара".

Уявити таку ситуацію ще місяць тому було абсолютно нереально, адже будь-яка спроба публічного обговорення дій транесгендерів в інформаційному полі одразу ж наривалася на відкритий і часто агресивний опір ЛГБТ-спільноти, цільових правозахисників і небайдужих членів суспільства.

Іншими словами, ще вчора такому скандалу просто не дали б ходу, а всі гнівні пости Гаскон заміли б під килим або назвали б "фальсифікацією". У мережі здійнялося б цунамі з голосів захисників, а всіх причетних до спроби "обмовити" просто піддали б анафемі на століття.

Але ж спостережливий споживач інформаційного контенту не міг не помітити, що скандал довкола ЛГБТ-акторки розгорнувся одразу після інавгурації Дональда Трампа, який підписав низку указів, які передбачають скасування політики розмаїтості, рівності та інклюзивності (DEI) в армії, заборонив трансґендерам службу в армії, підписав указ про заборону зміни статі в дітей, а за день інавгурації новий американський президент укотре наполегливо наголосив на тому, що "в офіційній політиці США існуватимуть лише дві статі: чоловіча і жіноча".

Отже, гендерна політика нової адміністрації Білого дому явно не готова підтримувати ідеї подальшого заглиблення в інклюзивність та її просування. Чи не з цієї причини на Карлу Софію Гаскон "знайшли" так багато компромату, готового рознести всі 13 номінацій на "Оскар" фільму "Емілія Перес", що просуває ту саму інклюзивність?