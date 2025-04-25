Жерар Піке розійшовся з дівчиною, через яку кинув Шакіру

38-річний футболіст Жерар Піке, колишня зірка "Барселони" і збірної Іспанії, розлучається зі своєю дівчиною, 26-річною Кларою Чіа, після трьох років стосунків, і "у справі можуть бути замішані треті особи".

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Про це повідомляє видання Marca з посиланням на слова журналістки Адріани Дорронсоро.

"У мене є підтвердження, що Жерар Піке і Клара Чіа розлучилися. Я трохи розслідую причини, оскільки я чую всю інформацію тільки від третіх осіб, хоча це все ще не дуже зрозуміло", — запевняє Дорронсоро.

Вона сказала, що джерело інформації було "дуже близьким до пари", і не підтвердила, чи було причиною розриву те, що Піке нещодавно бачили в Маямі з рудоволосою жінкою.

Як повідомляється, Чіа працює в компанії з виробництва спортивного обладнання, і пара раніше публікувала численні спільні фотографії в соціальних мережах.

Піке ділить своє життя між Барселоною і Маямі, де живуть його сини, дев'ятирічний Саша і 11-річний Мілан зі своєю матір'ю Шакірою. Таке життя не раз ставало причиною розбіжностей між Жераром і Кларою.

Клара Чіа стала фатальною розлучницею Фото: Instagram @3gerardpique

Піке, який пішов зі спорту 2022 року, знову опинився в центрі уваги громадськості після того, як розлучився з Шакірою після 10 років стосунків і народження двох дітей. Причиною стали зради футболіста, і відтоді співачка стала називати його "Волдемортом".

"Зрештою, правда або те, що відбувається чи відбувалося, не говориться так, як було. Я не можу це контролювати. Найкраще, що врешті-решт я оточена своїми близькими, сім'єю, друзями, людьми, які дійсно тебе знають. Вони знають, який ти, і що ти робиш. І це дає мені багато душевного спокою. Я дуже щаслива, я чудово проводжу час і почуваюся привілейованою. Життя, яке в мене було, можливість грати за клуб мого життя понад двадцять років, чудові діти, неймовірна сім'я, друзі на все життя, ті, зі школи, які в мене ще є", — говорила вона тоді, хоч і важко переживала зраду.

2022 року іспанське видання El Periodico повідомило, що пара жила окремо протягом кількох тижнів після того, як попзірка вигнала Піке із сімейного будинку.

Була теорія, що Шакіра розкрила його ймовірну зраду, виявивши, що банку полуничного джему в їхньому спільному будинку було з'їдено, поки артистка гастролювала. Шакіра була єдиним любителем полуничного джему в їхній родині, тому не могла не звернути уваги на з'їдений продукт. Пізніше артистка спростувала цю історію.

Шакіра ніяк не коментує особистого життя свого колишнього

Влітку 2023 року Піке перевіз нову дівчину в будинок, який він ділив із Шакірою.

Поки що ні він, ні Клара, ні, зрештою, Шакіра, чутки про розставання ніяк не коментують.

Раніше Фокус писав, що влітку 2023 року Піке збирався оголосити про заручини з Кларою.