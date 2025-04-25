Жерар Пике расстался с девушкой, из-за которой бросил Шакиру

38-летний футболист Жерар Пике, бывшая звезда «Барселоны» и сборной Испании, расстается со своей девушкой, 26-летней Кларой Чиа, после трех лет отношений, и «в деле могут быть замешаны третьи лица».

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Об этом сообщает издание Marca со ссылкой на слова журналистки Адрианы Дорронсоро.

"У меня есть подтверждение, что Жерар Пике и Клара Чиа расстались. Я немного расследую причины, поскольку я слышу всю информацию только от третьих лиц, хотя это все еще не очень ясно", – уверяет Дорронсоро.

Она сказала, что источник информации был "очень близок к паре", и не подтвердила, было ли причиной разрыва то, что Пике недавно видели в Майами с рыжеволосой женщиной.

Как сообщается, Чиа работает в компании по производству спортивного оборудования, и пара ранее публиковала многочисленные совместные фотографии в социальных сетях.

Пике делит свою жизнь между Барселоной и Майами, где живут его сыновья, девятилетний Саша и 11-летний Милан со своей матерью Шакирой. Такая жизнь не раз становилась причиной разногласий между Жераром и Кларой.

Клара Чиа стала роковой разлучницей Фото: Instagram @3gerardpique

Пике, который ушел из спорта в 2022 году, снова оказался в центре внимания общественности после того, как расстался с Шакирой после 10 лет отношений и рождения двоих детей. Причиной стали измены футболиста, и с тех пор певица стала называть его "Волдемортом".

"В конце концов, правда или то, что происходит или происходило, не говорится так, как было. Я не могу это контролировать. Самое лучшее, что в конце концов я окружена своими близкими, семьей, друзьями, людьми, которые действительно тебя знают. Они знают, какой ты, и что ты делаешь. И это дает мне много душевного спокойствия. Я очень счастлива, я прекрасно провожу время и чувствую себя привилегированной. Жизнь, которая у меня была, возможность играть за клуб моей жизни более двадцати лет, замечательные дети, невероятная семья, друзья на всю жизнь, те, со школы, которые у меня еще есть", – говорила она тогда, хоть и тяжело переживала предательство.

В 2022 году испанское издание El Periodico сообщило, что пара жила раздельно в течение нескольких недель после того, как поп-звезда выгнала Пике из семейного дома.

Была теория, что Шакира раскрыла его предполагаемую измену, обнаружив, что банка клубничного джема в их общем доме была съедена, пока артистка гастролировала. Шакира была единственным любителем клубничного джема в их семье, поэтому не могла не обратить внимания на съеденный продукт. Позже артистка опровергла эту историю.

Шакира никак не комментирует личную жизнь своего бывшего

Летом 2023 года Пике перевез новую девушку в дом, который он делил с Шакирой.

Пока что ни он, ни Клара, ни, в конце концов, Шакира, слухи о расставании никак не комментируют.

Ранее Фокус писал, что летом 2023 года Пике собирался объявить о помолвке с Кларой.