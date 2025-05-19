Дочки Пі Дідді відгуляли випускний, поки їхній батько у в'язниці (фото)

18-річні доньки-близнючки Шона "Дідді" Комбса, Джессі та Д'Ліла, відвідали свій шкільний випускний у Лос-Анджелесі після того, як їхній батько постав перед кримінальним судом.

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Відповідні фото дівчата опублікували на своїй спільній сторінці в соцмережі.

Вони вирушили на захід у Harbor House, вбравшись в однакові довгі червоні червоні корсажні сукні, розшиті блискітками. Обидві дівчини були в супроводі кавалерів.

Коли сестер запитали, чому вони запізнилися на випускний, ті відповіли:

"Вечірка не починається, поки ми не увійдемо. Найкраще залишили наостанок".

Дочок музичному магнату Комбсу народила його колишня партнерка Кім Портер 2006 року. У них також є спільний син Квінсі Браун.

Кім померла у 2018 році. Причиною її смерті офіційно назвали пневмонію, але рідні не виключають, що вона могла стати жертвою Пі Дідді.

Зараз Шон Комбс проходить через суд, який стартував 12 травня. Його заарештували у вересні 2024 року, але він заперечував усі висунуті проти нього звинувачення і не визнав себе винним за п'ятьма кримінальними пунктами, включно з одним пунктом звинувачення у змові з метою вимагання, двома пунктами звинувачення в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації із застосуванням сили, шахрайства або примусу, і двома пунктами звинувачення в перевезенні для заняття проституцією.

Очікується, що судовий процес триватиме кілька тижнів. Наразі магнат утримується без права внесення застави в Метрополітенському центрі ув'язнення в Брукліні, і в разі визнання його винним йому загрожує потенційне довічне ув'язнення.

Шестеро старших дітей Комбса, а також його мати, Дженіс Комбс, перебували в будівлі федерального суду в центрі Нью-Йорка, коли почалися вступні заяви у справі Пі Дідді про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

На початку розгляду Комбс послав повітряний поцілунок своїм близьким, які сиділи в залі суду. Пізніше, коли Деніел Філліп, чоловік-ескорт, давав свідчення, Ченс, Джессі і Д'Ліла двічі залишали засідання.

Філліп також дав свідчення про те, що він був свідком того, як Комбс виявляв агресію щодо 38-річної колишньої подруги Кессі Вентури, а прокурори показали в суді запис із камер спостереження готелю від 2016 року, де видно, як Комбс нападає на Вентуру, штовхає її на землю і штовхає, поки вона лежить нерухомо.

Дочки Комбса залишалися в залі суду, поки відтворювалося відео. Усі вони дивилися просто перед собою, тоді як сини підсудного стежили за тим, що відбувається на екрані.

Раніше Фокус писав, що мати Пі Дідді закликала громадськість не робити поспішних висновків про її сина.