Дочери Пи Дидди отгуляли выпускной, пока их отец в тюрьме (фото)

18-летние дочери-близняшки Шона "Дидди" Комбса, Джесси и Д'Лила, посетили свой школьный выпускной в Лос-Анджелесе после того, как их отец предстал перед уголовным судом.

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Соответствующие фото девушки опубликовали на своей общей странице в соцсети.

Они отправились на мероприятие в Harbor House, нарядившись в одинаковые длинные красные корсажные платья, расшитые блестками. Обе девушки были в сопровождении кавалеров.

Когда сестер спросили, почему они опоздали на выпускной, те ответили:

"Вечеринка не начинается, пока мы не войдем. Лучшее оставили напоследок".

Дочерей музыкальному магнату Комбсу родила его бывшая партнерша Ким Портер в 2006 году. У них также есть общий сын Куинси Браун.

Ким скончалась в 2018 году. Причиной ее смерти официально назвали пневмонию, но родные не исключают, что она могла стать жертвой Пи Дидди.

Сейчас Шон Комбс проходит через суд, который стартовал 12 мая. Он был арестован в сентябре 2024 года, но отрицал все выдвинутые против него обвинения и не признал себя виновным по пяти уголовным пунктам, включая один пункт обвинения в сговоре с целью вымогательства, два пункта обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации с применением силы, мошенничества или принуждения, и два пункта обвинения в перевозке для занятия проституцией.

Ожидается, что судебный процесс продлится несколько недель. В настоящее время магнат содержится без права внесения залога в Метрополитенском центре заключения в Бруклине, и в случае признания его виновным ему грозит потенциальное пожизненное заключение.

Шестеро старших детей Комбса, а также его мать, Дженис Комбс, находились в здании федерального суда в центре Нью-Йорка, когда начались вступительные заявления по делу Пи Дидди о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В начале разбирательства Комбс послал воздушный поцелуй своим близким, которые сидели в зале суда. Позже, когда Дэниел Филлип, мужчина-эскорт, давал показания, Ченс, Джесси и Д'Лила дважды покидали заседание.

Филлип также дал показания о том, что он был свидетелем того, как Комбс проявлял агрессию по отношению к 38-летней бывшей подруге Кэсси Вентуре, а прокуроры показали в суде запись с камер наблюдения отеля от 2016 года, где видно, как Комбс нападает на Вентуру, толкает ее на землю и пинает, пока она лежит неподвижно.

Дочери Комбса оставались в зале суда, пока воспроизводилось видео. Все они смотрели прямо перед собой, в то время как сыновья подсудимого следили за происходящим на экране.

Ранее Фокус писал, что мать Пи Дидди призвала общественность не делать поспешных выводов о ее сыне.