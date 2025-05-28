Гурт "Тату" підтримав Путіна: вони їдуть в окупований Крим (фото)

Юлія Волкова та Олена Катіна, учасниці популярного на початку 2000-х дуету "Тату" (t.A.T.u.), зібралися з концертом до окупованого Криму, оголосивши про свій концерт у Ялті, який відбудеться 19 липня.

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Відповідний анонс з'явився на сторінці колективу в Instagram.

"Ще одна зустріч! t.A.T.u. повертаються з ексклюзивним концертом 19 липня в готелі Мрія Резорт, Крим. Унікальне шоу, щоб на весь голос заспівати великі хіти дуету, що залишив слід у цілому поколінні та зворушив мільйони шанувальників по всьому світу", — йдеться в публікації.

Фото: Скриншот

Концерт російських виконавиць на окупованій території є прямим порушенням українського законодавства. Однак для обох артисток — не вперше його порушувати. І Катіна, і Волкова вже давно влаштувалися на "Миротворці" — українському сайті та громадській організації, що досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права.

Волкова ще 2014 року їздила відпочивати в анексований Крим із донькою, а в травні 2018 року виступила на відкритті Кримського мосту з піснею "Нас не догонят".

2021 року виконавиця вирішила балотуватися до Держдуми РФ, але програла.

Фото: Скриншот

Її колега Олена Катіна в червні того ж року відзначилася концертом у Донецьку, який на той момент уже чотири роки перебував в окупації. Артистка намагалася побудувати музичну кар'єру в США, але потім повернулася в Росію.

Фото: Скриншот

Обидві артистки не змогли досягти серйозних успіхів поодинці, і вирішили знову об'єднатися в спробі повернути колишню славу.

Співачки ніяк публічно не висловлювали свою позицію щодо російської агресії в Україні, але побічно підтримували політику Кремля, виступаючи на пропагандистських заходах і на окупованих територіях.

Їхній концерт у Ялті всупереч порушенню міжнародного права став ще одним свідченням мовчазної підтримки політики РФ.

Гурт "Тату" — від успіху до розпаду

Колектив був заснований наприкінці 1999 року. Його першою солісткою стала Олена Катіна. Саме її відібрали із сотні претенденток сценарист рекламних роликів Іван Шаповалов і композитор Олександр Войтинський.

Пізніше до неї в пару поставили Юлію Волкову, яка грала в групі роль "хуліганки".

За інформацією ресурсу "Звук Медіа", за назвою дуету "Тату" криється фраза "Та любить ту". У нульових концепція близької дівочої дружби в шоу-бізнесі не зустрічалася майже в жодній країні. Тому таке нововведення швидко зацікавило громадськість.

Придумати бізнес-план Шаповалову допоміг сайт для дорослих. Він проаналізував запити і з'ясував, що людей найбільше цікавить категорія "Лоліта". Тому на концертах солістки не раз одягалися в шкільну форму.

Після перших скандальних кліпів гурту Войтинський залишив проєкт, оскільки концепція гурту йшла врозріз із його принципами. Коли ж "Тату" досягли неймовірного успіху, він пошкодував про свій вчинок.

Учасниці "Тату" просували концепцію підліткового одностатевого кохання

Одним із найуспішніших альбомів гурту стала платівка "200 по зустрічній".

До 2009 року гурт створив ще чотири альбоми (два російською і стільки ж англійською), поїздив із гастролями світом, особливу любов завоювавши в Японії, і встиг стати призером World Music Awards у номінаціях "Найкращий світовий попгурт", "Найкращий світовий дует" і "Найкращий танцювальний гурт".

У 2011 році дует офіційно розпався. Причини не називали, але подейкували, що одним з чинників стали постійні сварки солісток. Пізніше вони кілька разів об'єднувалися заради заробітку, але колишнього успіху повторити не змогли.

У 2003 році співачки представляли Росію на "Євробаченні" і посіли третє місце.

Раніше Фокус писав, що

Гурт "Тату" вперше за 9 років возз'єднався і виступив на концерті в Мінську. Це сталося 2022 року, де Волкова і Катіна стали хедлайнерами фестивалю Ovion Show.

Ані Лорак виїхала з РФ, щоб оновити свій український паспорт. Вона замінила документ, а потім надіслала нові дані до Федеральної податкової служби РФ. Цього вимагав від Лорак закон, щоб вона й надалі могла давати концерти в Росії.

Ми також розповідали, що кудись зникла учасниця "Голосу" Мегі Гогітідзе, яка народила дитину в Києві, але із задоволенням виступала в Росії.