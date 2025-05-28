Гурт "Тату" підтримав Путіна: вони їдуть в окупований Крим (фото)
Юлія Волкова та Олена Катіна, учасниці популярного на початку 2000-х дуету "Тату" (t.A.T.u.), зібралися з концертом до окупованого Криму, оголосивши про свій концерт у Ялті, який відбудеться 19 липня.
Відповідний анонс з'явився на сторінці колективу в Instagram.
"Ще одна зустріч! t.A.T.u. повертаються з ексклюзивним концертом 19 липня в готелі Мрія Резорт, Крим. Унікальне шоу, щоб на весь голос заспівати великі хіти дуету, що залишив слід у цілому поколінні та зворушив мільйони шанувальників по всьому світу", — йдеться в публікації.
Концерт російських виконавиць на окупованій території є прямим порушенням українського законодавства. Однак для обох артисток — не вперше його порушувати. І Катіна, і Волкова вже давно влаштувалися на "Миротворці" — українському сайті та громадській організації, що досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права.
Волкова ще 2014 року їздила відпочивати в анексований Крим із донькою, а в травні 2018 року виступила на відкритті Кримського мосту з піснею "Нас не догонят".
2021 року виконавиця вирішила балотуватися до Держдуми РФ, але програла.
Її колега Олена Катіна в червні того ж року відзначилася концертом у Донецьку, який на той момент уже чотири роки перебував в окупації. Артистка намагалася побудувати музичну кар'єру в США, але потім повернулася в Росію.
Обидві артистки не змогли досягти серйозних успіхів поодинці, і вирішили знову об'єднатися в спробі повернути колишню славу.
Співачки ніяк публічно не висловлювали свою позицію щодо російської агресії в Україні, але побічно підтримували політику Кремля, виступаючи на пропагандистських заходах і на окупованих територіях.
Їхній концерт у Ялті всупереч порушенню міжнародного права став ще одним свідченням мовчазної підтримки політики РФ.
Гурт "Тату" — від успіху до розпаду
Колектив був заснований наприкінці 1999 року. Його першою солісткою стала Олена Катіна. Саме її відібрали із сотні претенденток сценарист рекламних роликів Іван Шаповалов і композитор Олександр Войтинський.
Пізніше до неї в пару поставили Юлію Волкову, яка грала в групі роль "хуліганки".
За інформацією ресурсу "Звук Медіа", за назвою дуету "Тату" криється фраза "Та любить ту". У нульових концепція близької дівочої дружби в шоу-бізнесі не зустрічалася майже в жодній країні. Тому таке нововведення швидко зацікавило громадськість.
Придумати бізнес-план Шаповалову допоміг сайт для дорослих. Він проаналізував запити і з'ясував, що людей найбільше цікавить категорія "Лоліта". Тому на концертах солістки не раз одягалися в шкільну форму.
Після перших скандальних кліпів гурту Войтинський залишив проєкт, оскільки концепція гурту йшла врозріз із його принципами. Коли ж "Тату" досягли неймовірного успіху, він пошкодував про свій вчинок.
Одним із найуспішніших альбомів гурту стала платівка "200 по зустрічній".
До 2009 року гурт створив ще чотири альбоми (два російською і стільки ж англійською), поїздив із гастролями світом, особливу любов завоювавши в Японії, і встиг стати призером World Music Awards у номінаціях "Найкращий світовий попгурт", "Найкращий світовий дует" і "Найкращий танцювальний гурт".
У 2011 році дует офіційно розпався. Причини не називали, але подейкували, що одним з чинників стали постійні сварки солісток. Пізніше вони кілька разів об'єднувалися заради заробітку, але колишнього успіху повторити не змогли.
У 2003 році співачки представляли Росію на "Євробаченні" і посіли третє місце.
Раніше Фокус писав, що
- Гурт "Тату" вперше за 9 років возз'єднався і виступив на концерті в Мінську. Це сталося 2022 року, де Волкова і Катіна стали хедлайнерами фестивалю Ovion Show.
- Ані Лорак виїхала з РФ, щоб оновити свій український паспорт. Вона замінила документ, а потім надіслала нові дані до Федеральної податкової служби РФ. Цього вимагав від Лорак закон, щоб вона й надалі могла давати концерти в Росії.
Ми також розповідали, що кудись зникла учасниця "Голосу" Мегі Гогітідзе, яка народила дитину в Києві, але із задоволенням виступала в Росії.