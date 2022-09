Гурт "Тату" вперше за 9 років возз'єднався та виступив на концерті в Мінську

Імовірно, гурт не виступив у РФ, тому що в їхніх піснях порушується тема ЛГБТ, що не вітається на їхній батьківщині.

Гурт t.A.T.u. ("Тату") вперше за дев'ять років мовчання виступив на концерті у Мінську. Дует Лєни Катіної та Юлії Волкової став хедлайнером фестивалю Ovion Show. Про це пише "Kомсомольская правда".

Концерт колективу відбувся на стадіоні "Динамо". Юлія Волкова та Лєна Катіна виконали на сцені такі хіти, як "Не верь, не бойся, не проси", All the Things She Said та "Нас не догонят". Щоправда, дівчата обійшлися без поцілунку, яким раніше закінчувалися всі їхні виступи. Не було й антивоєнних заяв, хоча раніше майки з написами "х… війні" були їхньою візитною карткою. Так Волкова та Катіна протестували проти війни в Іраку та прийшли в них на шоу Джея Лено у 2003 році.

Також примітний Мінськ, Білорусь як місце проведення концерту. У РФ діє закон про "пропаганду ЛГБТ", що, мабуть, унеможливило возз'єднання на сцені. Нагадаємо, раніше Юлія Волкова та Лєна Катіна нерідко цілувалися на сцені, а у своїй творчості експлуатували тему сексуальних меншин. Тож, як пишуть білоруські ЗМІ, до Мінська прибув цілий "десант" російських шанувальників гурту.

[ + – ] Концерт гурту "Тату"

На стадіон співачки виїхали на бензовозі, як у старому кліпі.

Втім, спілкувалися вони лише на концерті. Судячи з їхніх облікових записів у соцмережах, вони жили в різних готелях і ходили різними ресторанами.

Гурт "Тату" створений у 1999 році продюсером Іваном Шаповаловим спільно з композитором Олександром Войтінським. Його вважають одним з найуспішніших російських попгуртів, якому вдалося досягти популярності у всьому світі.

2003 року співачки представляли Росію на "Євробаченні" і посіли третє місце.

Гурт "Тату" офіційно розпався у 2011 році, Катіна та Волкова розпочали сольні кар'єри.