Группа "Тату" впервые за 9 лет воссоединилась и выступила на концерте в Минске

Предположительно, группа не выступила в РФ, потому что в их песнях поднимается тема ЛГБТ, что не приветствуется на их родине.

Группа t.A.T.u. ("Тату") впервые за девять лет молчания выступила на концерте в Минске. Дуэт Лены Катиной и Юлии Волковой стал хедлайнером фестиваля Ovion Show. Об этом пишет "Kомсомольская правда".

Концерт коллектива состоялся на стадионе "Динамо". Юлия Волкова и Лена Катина исполнили на сцене такие хиты, как "Не верь, не бойся, не проси", All the Things She Said и "Нас не догонят". Правда девушки обошлись без поцелуя, которым ранее заканчивались все их выступления. Не было и антивоенных заявлений, хотя раньше майки с надписями "х… войне" были их визитной карточкой. Таким образом Волкова и Катина протестовали против войны в Ираке и пришли в них на шоу Джея Лено в 2003 году.

Также примечателен Минск, Беларусь, как место проведения концерта. В РФ действует закон о "пропаганде ЛГБТ", что, видимо, сделало воссоединение на сцене невозможным. Напомним, ранее Юлия Волкова и Лена Катина нередко целовались на сцене, а в своем творчестве эксплуатировали тему сексуальных меньшинств. Так что, как пишут белорусские СМИ, в Минск прибыл целый "десант" российских поклонников группы.

[ + – ] Концерт группы "Тату"

На стадион певицы выехали на бензовозе, как в старом клипе.

Впрочем, общались они только на концерте. Судя по их аккаунтам в соцсетях, они жили в разных отелях и ходили по разным ресторанам.

Группа "Тату" была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. Она считается одной из наиболее успешных российских поп-групп, которой удалось добиться популярности во всем мире.

В 2003 году певицы представляли Россию на "Евровидении" и заняли третье место.

Группа "Тату" официально распалась в 2011 году, Катина и Волкова начали сольные карьеры.