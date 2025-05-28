Группа "Тату" поддержала Путина: они едут в оккупированный Крым (фото)

Юлия Волкова и Елена Катина, участницы популярного в начале 2000-х дуэта "Тату" (t.A.T.u.), собрались с концертом в оккупированный Крым, объявив о своем концерте в Ялте, который состоится 19 июля.

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Соответствующий анонс появился на странице коллектива в Instagram.

"Еще одна встреча! t.A.T.u. возвращаются с эксклюзивным концертом 19 июля в отеле Мрия Резорт, Крым. Уникальное шоу, чтобы во весь голос спеть великие хиты дуэта, который оставил след в целом поколении и тронул миллионы поклонников по всему миру", — говорится в публикации.

Фото: Скриншот

Концерт российских исполнительниц на оккупированной территории является прямым нарушением украинского законодательства. Однако для обеих артисток – не впервые его нарушать. И Катина, и Волкова уже давно обосновались на "Миротворце" — украинском сайте и общественной организации, исследующей признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права.

Волкова еще в 2014 году ездила отдыхать в аннексированный Крым с дочерью, а в мае 2018 года выступила на открытии Крымского моста с песней "Нас не догонят".

В 2021 году исполнительница решила баллотироваться в ГосдумуРФ, но проиграла.

Фото: Скриншот

Ее коллега Лена Катина в июне того же года отметилась концертом в Донецке, который на тот момент уже четыре года находился в оккупации. Артистка пыталась построить музыкальную карьеру в США, но затем вернулась в Россию.

Фото: Скриншот

Обе артистки не смогли достичь серьезных успехов поодиночке, и решили снова объединиться в попытке вернуть былую славу.

Певицы никак публично не выражали свою позицию относительно российской агрессии в Украине, но косвенно поддерживали политику Кремля, выступая на пропагандистских мероприятиях и на оккупированных территориях.

Их концерт в Ялте вопреки нарушению международного права стал еще одним свидетельством молчаливой поддержки политики РФ.

Группа "Тату" — от успеха к распаду

Коллектив был основан в конце 1999 года. Его первой солисткой стала Лена Катина. Именно ее отобрали из сотни претенденток сценарист рекламных роликов Иван Шаповалов и композитор Александр Войтинский.

Позже к ней в пару поставили Юлию Волкову, которая играла в группе роль "хулиганки".

По информации ресурса "Звук Медиа", за названием дуэта "Тату" кроется фраза "Та любит ту". В нулевых концепция близкой девичьей дружбы в шоу-бизнесе не встречалась почти ни в одной стране. Поэтому такой новодел быстро заинтересовал общественность.

Придумать бизнес-план Шаповалову помог сайт для взрослых. Он проанализировал запросы и выяснил, что людей больше всего интересует категория "Лолита". Поэтому на концертах солистки не раз облачались в школьную форму.

После первых скандальных клипов группы Войтинский покинул проект, поскольку концепция группы шла вразрез с его принципами. Когда же "Тату" достигли невероятного успеха, он пожалел о своем поступке.

Участницы "Тату" продвигали концепцию подростковой однополой любви

Одним из самых успешных альбомов группы стала пластинка "200 по встречной".

До 2009 года группа создала еще четыре альбома (два на русском и столько же на английском), поездила с гастролями по миру, особую любовь завоевав в Японии и успела стать призером World Music Awards в номинациях "Лучшая мировая поп-группа", "Лучший мировой дуэт" и "Лучшая танцевальная группа".

В 2011 году дуэт официально распался. Причины не назывались, но поговаривали, что одним из факторов стали постоянные ссоры солисток. Позже они несколько раз объединялись ради заработка, но былого успеха повторить не смогли.

В 2003 году певицы представляли Россию на "Евровидении" и заняли третье место.

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Группа "Тату" впервые за 9 лет воссоединилась и выступила на концерте в Минске Это произошло в 2022 году, где Волкова и Катина стали хедлайнерами фестиваля Ovion Show.

Ани Лорак выехала из РФ, чтобы обновить свой украинский паспорт. Она заменила документ, а затем направила новые данные в Федеральную налоговую службу РФ. Этого требовал от Лорак закон, чтобы она и в дальнейшем можно давать концерты в России.

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