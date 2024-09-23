Погані новини уповільнюють метаболізм і провокують набір ваги, — нейробіолог

Люди, які свідомо відмовляються від споживання новин, приносять величезну користь своєму метаболічному здоров'ю. Учені встановили зв'язок між негативними новинами та зайвою вагою.

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Доктор філософії Ліза Фельдман Барретт припускає зв'язок між впливом негативних новин і змінами метаболізму. Вона говорить, що стан невизначеності, викликаний негативними новинами, може істотно вплинути на наш метаболізм. Постійне прослуховування негативних новин може дійсно мати вплив на наш добробут і здоров'я. Люди, які вважають за краще не дивитися новини, ненавмисно, приносять користь своєму здоров'ю. Про це пише Hola.

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Ліза Фельдман Барретт є головним науковим співробітником Центру права, мозку та поведінки і входить до 0,1% найбільш цитованих учених у світі за її новаторські дослідження в галузі психології та нейронауки. Вона вважає, що такі проблеми, як крадіжки, шахрайство, конфлікти, політична нестабільність, економічні спади та екологічні кризи, безпосередньо впливають на якість нашого життя і стан здоров'я.

Фельдман Барретт заявила, що основна роль мозку — забезпечувати виживання організму шляхом проведення "бюджетування тіла" для оцінювання сукупного впливу стресорів, з якими ми стикаємося щодня.

"Якщо бюджет вашого тіла вже виснажений обставинами життя — такими як фізична хвороба, фінансові труднощі, гормональні сплески або просто брак сну чи фізичних вправ — ваш мозок стає більш вразливим для стресу всіх видів. Ви можете в кінцевому підсумку відчути себе повністю розбитими", — каже вона, згідно з Harvard Business Review.

Дивитися новини під час їжі — табу

Вона також зазначає, що дослідження показало, що соціальний стрес додає 104 калорії до їжі. "Якщо це відбувається щодня, це 11 фунтів на рік! Ба більше, якщо ви їсте корисні ненасичені жири, наприклад, ті, що містяться в горіхах, протягом одного дня після стресу, ваш організм засвоює ці продукти так, наче вони наповнені поганими жирами".

За даними Harvard Business Review, Барретт зазначає, що у своєму дослідженні "вона змогла стимулювати викид кортизолу у випробовуваних, тонко натякаючи тоном голосу або поведінкою, що їх оцінюють негативно (по суті, створюючи мікрострес)".

Вплив негативних новин може змінити сприйняття реальності та створити постійний стан гіперпильності. Цей надмірний вплив інформації, здебільшого через соціальні мережі та інші джерела, може призвести до всеосяжного емоційного виснаження, незалежно від обставин. Вживання їжі під час перегляду негативних новин може призвести до збільшення щоденного споживання калорій, що загрожує збільшенням ваги.

Фото: Daily Mail

Споживання негативних новин не лише впливає на нервову систему, а й на обмін речовин. "Невизначеність породжує неприємний стан фізіологічного збудження, який більшість людей, особливо в західних культурах, називають тривогою", — зазначає експерт.

Барретт додає, що "стрес протягом двох годин після їжі змушує мозок і тіло переробляти те, що ви їсте, таким чином, що до їжі додається еквівалент 104 калорій. Якщо це відбувається щодня, то ви зможете додати близько половини додаткового кілограма на місяць".

Нагадаємо, 6 порожніх калорій на сніданок, які призводять до збільшення ваги.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця