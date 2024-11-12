Їжте перед сном: 7 найкращих продуктів для спокійного сну

Якісний сон — запорука гарного самопочуття та міцного здоров'я. Ці продукти допоможуть розслабити ваше тіло і розум та відрегулювати цикл сну.

Згадайте, як ви почуваєтеся, якщо мало або погано спали вночі? Нестача сну загрожує проблемами як із психічним, так і з фізичним здоров'ям, саме тому важливо приділяти увагу нічному відпочинку. Щоб добре спати, важливо дотримуватися гігієни сну: прибирати гаджет за кілька годин до сну, спати в прохолодній темній кімнаті та їсти правильні продукти. Виявляється, є низка продуктів, які можуть сприяти швидшому засинанню і спокійнішому сну. Про це пише Health Shots.

Молоко

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Багате кальцієм і триптофаном (амінокислотою), молоко допомагає збільшити вироблення гормону сну мелатоніну. Склянка теплого молока перед сном допоможе вам розслабитися і підвищити шанси на швидке засинання.

Мигдаль

Ці горіхи є чудовим джерелом магнію, який відіграє ключову роль у розслабленні м'язів і регулюванні сну. Вживання жмені мигдалю може сприяти більш спокійному сну вночі.

Ромашковий чай

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Відомий своїми заспокійливими властивостями, ромашковий чай може зменшити занепокоєння і сприяти розслабленню. Він містить антиоксидантні властивості, які можуть чинити седативну дію на мозок, допомагаючи вам розслабитися і легше заснути.

Ківі

Цей маленький, багатий поживними речовинами фрукт багатий на антиоксиданти і серотонін, які можуть поліпшити якість сну. Крім того, ківі корисний для людей, які страждають на закрепи, підвищений кров'яний тиск і астму.

Волоські горіхи

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Волоські горіхи багаті на мелатонін, який безпосередньо впливає на цикл сну. Вживання жменьки волоських горіхів перед сном може підтримати природний ритм сну вашого організму.

Білий рис

Білий рис із високим вмістом вуглеводів і низьким вмістом клітковини може збільшити вироблення серотоніну і допомогти вам відчути сонливість. Вживання його за кілька годин до сну може сприяти кращому сну.

Банани

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Банани багаті на калій і магній, що розслаблює м'язи і нерви. Вони також містять триптофан, який може допомогти у виробництві серотоніну і мелатоніну, сприяючи глибшому і відновлювальному сну.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця