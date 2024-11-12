Ешьте перед сном: 7 лучших продуктов для спокойного сна

Качественный сон – залог хорошего самочувствия и крепкого здоровья. Эти продукты помогут расслабить ваше тело и разум и отрегулировать цикл сна.

Вспомните, как вы себя чувствуете, если мало или плохо спали ночью? Недостаток сна грозит проблемами как с психическим, так и с физическим здоровьем, именно поэтому важно уделять внимание ночному отдыху. Чтобы хорошо спать важно соблюдать гигиену сна: убирать гаджет за несколько часов до сна, спать в прохладной темной комнате и есть правильные продукты. Оказывается, есть ряд продуктов, которые могут способствовать более быстрому засыпанию и спокойному сну. Об этом пишет Health Shots.

Молоко

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Богатое кальцием и триптофаном (аминокислотой), молоко помогает увеличить выработку гормона сна мелатонина. Стакан теплого молока перед сном поможет вам расслабиться и повысить шансы на быстрое засыпание.

Миндаль

Эти орехи являются отличным источником магния, который играет ключевую роль в расслаблении мышц и регулировании сна. Употребление горсти миндаля может способствовать более спокойному сну ночью.

Ромашковый чай

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Известный своими успокаивающими свойствами, ромашковый чай может уменьшить беспокойство и способствовать расслаблению. Он содержит антиоксидантные свойства, которые могут оказывать седативное действие на мозг помогая вам расслабиться и легче заснуть.

Киви

Этот маленький, богатый питательными веществами фрукт богат антиоксидантами и серотонином, которые могут улучшить качество сна. Кроме того, киви полезен для людей страдающих запорами, повышенным кровяным давлением и астмой.

Грецкие орехи

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Грецкие орехи богаты мелатонином, который напрямую влияет на цикл сна. Употребление горстки грецких орехов перед сном может поддержать естественный ритм сна вашего организма.

Белый рис

Белый рис с высоким содержанием углеводов и низким содержанием клетчатки может увеличить выработку серотонина и помочь вам почувствовать сонливость. Употребление его за несколько часов до сна может способствовать лучшему сну.

Бананы

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Бананы богаты калием и магнием, расслабляющим мышцы и нервы. Они также содержат триптофан, который может помочь в производстве серотонина и мелатонина, способствуя более глубокому и восстанавливающему сну.

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