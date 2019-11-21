Зеленский надеется, что до 20 февраля будут результаты расследования дел Майдана

2019-11-21 09:29:27

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Президент с женой почтили память Героев Небесной Сотни

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в делах Майдана обязательно должны получить наказание.

Об этом он заявил на брифинге по случаю Дня достоинства и свободы.

Зеленский надеется, что до 20 февраля будут результаты расследования.

"Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные обязательно получить наказание", – сказал президент.

Зеленский вместе с женой поставили свечи под крестом, установленном на Аллее Небесной сотни в центре Киева.

Ему показали участок, где планируют построить Мемориальный музей.

"На месте, где мы сейчас с вами находимся, появится обязательно музей Революции достоинства. И это очень важно. Однако будем откровенны. Для чествования памяти каждого погибшего музея действительно недостаточно", – сообщил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

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