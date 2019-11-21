В Гааге начались слушания трибунала по делу о захвате РФ украинских кораблей

Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу

В Гааге начались первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву, по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Об этом сообщает Укринформ.

Слушания проходят в закрытом режиме в Постоянном арбитражном суде (Permanent Court of Arbitration), который находится во Дворце мира.

В ходе слушаний будут обсуждаться временные рамки рассмотрения дела, вопрос публичного доступа к материалам дела, а также утверждаться процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.

Сообщается, что Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

Как ранее сообщал Фокус:

25 ноября прошлого года россияне захватили украинские корабли, направлявшиеся в Азовское море через Керченский пролив.

В России заявили, что не признают юрисдикцию Международного трибунала в Гамбурге, который постановил освободить украинские суда и моряков после инцидента в Керченском проливе.

26 июня МИД Украины выступил с заявлением в связи с нежеланием России выполнять требование приказа Международного трибунала по морскому праву.

В рамках обмена удерживаемыми лицами 7 сентября Россия освободила 24 моряка и 11 политзаключенных.

11 октября глава МИД Вадим Пристайко сказал, что в ближайшее время РФ вернет Украине военные корабли. Также он добавил, что украинские военные готовы прибыть в любую точку и забрать захваченные суда.

В то же время, экс-замглавы МИД Елена Зеркаль отмечала: Украина целых семь раз требовала от России вернуть корабли и каждый раз Россия не выполняла эти требования.

18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск" ,"Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связана с решением трибунала".

Тем не менее, глава Минобороны Андрей Загороднюк назвал возврат Россией кораблей выполнением решения Морского трибунала.