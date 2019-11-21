В Гааге начались слушания трибунала по делу о захвате РФ украинских кораблей

2019-11-21 12:41:58

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Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу

В Гааге начались первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву, по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Об этом сообщает Укринформ.

Слушания проходят в закрытом режиме в Постоянном арбитражном суде (Permanent Court of Arbitration), который находится во Дворце мира.

В ходе слушаний будут обсуждаться временные рамки рассмотрения дела, вопрос публичного доступа к материалам дела, а также утверждаться процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.

Сообщается, что Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В то же время, экс-замглавы МИД Елена Зеркаль отмечала: Украина целых семь раз требовала от России вернуть корабли и каждый раз Россия не выполняла эти требования.
  • 18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск" ,"Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.
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