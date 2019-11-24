Сладкий враг. Почему сахар вызывает зависимость

Почему несмотря на массовую пропаганду ЗОЖ становится все больше людей, зависимых от сахара

"Я знаю, что нам сейчас нужно: поднять уровень сахара". Этой фразой начинается, пожалуй, самая трогательная сцена в культовой кинодраме Уэйна Вана "Где угодно, только не здесь": две главные героини, которых играют Сюзен Сарандон и Натали Портман, вместе идут есть мороженое и впервые за долгие годы находят общий язык. Фильм снят 20 лет назад, задолго до того, как Соединённые Штаты объявили войну избыточному потреблению углеводов. Сегодня персонажи в голливудском кино уже не предлагают друг другу поесть сладенького: массовая культура теперь на стороне здорового питания, да и не только она.

Правительство США щедро субсидирует дистрибьюторов и ретейлеров, готовых продвигать полезные продукты. В "проблемных" регионах (то есть там, где, по данным министерства здравоохранения, больше всего жителей страдает ожирением и диабетом) с 2011 года практикуют предоставление налоговых каникул для поставщиков здоровой пищи. Есть ещё нормативные ограничения содержания быстрых углеводов в еде, которую подают в столовых учебных заведений, агитационные программы в школах, центрах семейной медицины, службах поддержки материнства и даже в общественном транспорте. В США законодательно ограничен импорт фабричной пищевой продукции с высоким содержанием углеводов, для неё предусмотрен специальный акцизный сбор. Тем не менее Соединённые Штаты неизменно возглавляют рейтинг стран с самым высоким процентом жителей, страдающих ожирением. В прошлом году вооружённые силы США впервые констатировали недобор по регулярному призыву, потому что 71% потенциальных призывников (а это мужчины в возрасте от 18 до 24 лет) оказался непригоден для воинской службы из-за избыточного веса. Что же касается тех, кто набрал вес, будучи военным, их медицинские проблемы, обусловленные ожирением, ежегодно обходятся армии США более чем в $1,5 млрд.

С гражданским населением дела обстоят ещё печальнее. Каждый пятый доллар, потраченный в Америке на нужды здравоохранения, идёт на лечение заболеваний, спровоцированных избыточным весом. В прошлом году сумму медицинских расходов, связанных с этими болезнями, Национальный центр медстатистики (NCHS) оценил в $209,7 млрд. Сумма внушительная, но удивляться ей не приходится. По данным ВОЗ, в США признаки ожирения есть у 34% взрослых, в Мексике и Новой Зеландии показатель ненамного ниже: 32% и 30% соответственно. Ожирением страдают 27% британцев, в Украине же — примерно пятая часть взрослого населения, а избыточный вес есть у 58%. Проблема актуальна для представителей обоих полов, но среди мужчин процент обладателей лишних килограммов выше (61,4%), чем среди женщин (55,5%). В будущем этот показатель, скорее всего, увеличится, потому что подрастающее поколение украинцев пристрастилось к напиткам, содержащим сахар. Их, если верить результатам опросов Ipsos, пьют 82% городских школьников нашей страны, причём 55% балуют себя этим неполезным питьём раз в неделю и чаще, а 4% — каждый день.

"Украинцы потребляют сейчас в 16 раз больше сахара, чем 50 лет назад. В среднем в украинском супермаркете 10 тыс. наименований продуктовых товаров, 75% из них содержат сахар. Это не только сладости и лимонады, но и хлеб, консервы, соусы, даже колбаса, сухие завтраки, — говорит Елена Лившиц, основатель академии здорового питания Health Plus. — В последнее время стало особенно много молодых людей от 20 до 30 лет с избыточным весом. Казалось бы, в этом возрасте метаболизм должен быть идеальным, но, к сожалению, образ жизни и качество питания молодёжи приводит к слишком раннему нарушению обмена веществ. Кстати, диабет у нас тоже помолодел и это ещё одно следствие избыточного потребления сахара".

Идеальный наркотик

В Украине, в отличие от США, траты на решение медицинских проблем, связанных с ожирением, никто пока не считал. Зато известно, что другая "сахарная болезнь" дорого обходится государству. Порядка 1 млрд грн в год идёт на оплату инсулина для больных сахарным диабетом, а ещё есть необходимость в оборудовании для измерения уровня сахара в крови, самый простой комплект для одного больного стоит около 2 тыс. грн. По данным Минздрава за 2018 год, в Украине живёт 1,3 млн больных диабетом, почти 200 тыс. из них инсулинозависимые. Разумеется, официальная статистика говорит только о тех, кому уже поставили диагноз. По оценкам ГО "Центр общественного здоровья", приблизительно 50% от реального количества больных не диагностированы. "На ранних этапах развития приобретённого сахарного диабета больному можно было бы помочь, просто изменив режим питания. Но именно в этот период он, как правило, ещё не подозревает, что болен, ведь поначалу диабет не сигнализирует о себе плохим самочувствием, ухудшением зрения и других функций, эти симптомы проявляются только через несколько месяцев после дебюта заболевания", — подчёркивает Лившиц.

"В наши дни сахар стал опаснее пороха", — пишет Юваль Харари в своей книге "Краткая история будущего". Он сравнивает количество людей, умерших по разным причинам в 2012 году. Войны в тот год унесли 120 тыс. жизней по всему миру, от рук преступников погибли 500 тыс., а от диабета умерли 1,5 млн. Можно привести бесчисленное множество фактов, подтверждающих прописную, в общем, истину о том, что зависимость от сахара вредит здоровью. Ещё в СССР создавали агитационные материалы, в которых сахар называли белой смертью. Тем не менее он был и остаётся одним из самых потребляемых в мире продуктов.

КУШАТЬ ПОДАНО. В среднем в украинском супермаркете 10 тыс. наименований продуктовых товаров, 75% из них содержат сахар

Маркетолог Вилрид Ванхонакер, бывший проректор международной бизнес-школы CEIBS в Шанхае и автор многих книг о моделировании потребительского поведения, отмечает, что всякий раз во время очередного экономического кризиса растут продажи сладостей. Это как раз тот редкий случай, когда спрос на товар не первой необходимости увеличивается на фоне общего сокращения потребительских расходов. Большинству людей сладости кажутся самым простым и безобидным способом поднять себе настроение, поэтому к нему чаще всего прибегают в трудные и стрессовые моменты. Так и возникает зависимость от сахара. На самом деле именно тому, кто переживает стресс, стоило бы избегать быстрых углеводов, ведь их влияние на состав "гормонального коктейля" в человеческой крови привести психику в состояние равновесия не помогает, скорее наоборот. Зато от сладостей действительно можно получить эффект кратковременного эмоционального подъёма. В этом смысле сахар действует как психостимулятор, и при злоупотреблении, особенно во время стресса, велик риск формирования зависимости, которая мало чем отличается от алкогольной.

Сладости вместо отдыха

У всякой зависимости есть группы риска — категории, подсаживающиеся на этот стимулятор легче других. В случае с сахаром это дети до периода полового созревания и взрослые, у которых проблемы со сном. Ирония в том, что если у вас из-за каких-то исключительных обстоятельств выдались тяжёлые сутки и нет возможности отдохнуть, то сахар действительно может ситуационно помочь почти без побочных эффектов: мыслительные процессы станут интенсивнее, запоминание — легче, концентрация — лучше, ощущения усталости и сонливости заметно ослабеют. Но тот, кто использует этот трюк, по сути, обманывает собственный организм, предлагая сахар вместо сна. Со временем он начинает получать ложные сигналы и возникает зависимость: хочется поесть сладкого, когда на самом деле требуется отдохнуть. Кстати, недостаток сна сам по себе значительно повышает риск ожирения.

Упрощённо влияние сахара на наше эмоциональное состояние и мыслительную активность описывается так. Из-за глюкозы, получаемой с пищей, в организме человека выделяется инсулин. Помимо утилизации глюкозы он стимулирует всасывание аминокислот в тканях, не влияя лишь на триптофан — аминокислоту, необходимую для выработки серотонина. Нехватка серотонина считается причиной депрессии, а в достаточном количестве он стимулирует повышение настроения и вызывает потребность в деятельности — познавательной или физической. Чтобы ночью мы смогли отдохнуть, по мере снижения освещения в нашем организме (а точнее, в эпифизе) запускается процесс выработки вещества обратного действия — мелатонина, отвечающего за наши биологические часы. Под его влиянием вырабатывается гамма-аминомасляная кислота, которая тормозит выработку серотонина, а значит, даёт нам возможность на время приостановить всякую деятельность и поспать.

Поколение зависимых от сахара

Чем чаще мы вмешиваемся в работу этого природного механизма, тем выше вероятность сбоев. Об этом нужно помнить, решая пожертвовать сном, чтобы успеть завершить работу в последнюю ночь перед дедлайном, получше подготовиться к экзамену или не пропустить самую яркую часть вечеринки. Сбои почти всегда оборачиваются серотониновым голоданием, организм воспринимает это как недостаток триптофана и требует высокоуглеводной пищи, чтобы его восполнить.

Памятник сахару-рафинаду в Сумах

Быстрые углеводы помогают преодолеть не только сонливость и усталость, но и апатию, ощущение подавленности. Беда в том, что речь идёт лишь о краткосрочном эффекте и при длительном интенсивном использовании стимулятора его действие закономерно ослабевает. Проще говоря, чем больше сахара мы едим, тем больше его требуется, чтобы поднять нам настроение. В стрессовых ситуациях это, к сожалению, вовсе не работает. Кортизол (гормон стресса) снижает уровень серотонина и дофамина (вещества, отвечающего за удовольствие, которое тоже вырабатывается во время еды) настолько быстро, что человек не успевает ощутить положительный результат их воздействия. Даже если какое-то время повышение уровня нужного нейромодератора и вправду чувствуется, прилив сил скоро сменяется упадком, и тогда подавленность усиливается.

Это напоминает ситуацию, когда человек, у которого болит зуб, принимает обезболивающее, вместо того чтобы сходить к стоматологу. Вышло так, что для современной западной цивилизации сахар стал свое­образным обезболиваю­щим — с­редством против не­удовлетворённости жизнью. Судя по тому, что среди миллениалов процент вечно недовольных собой и находящихся в постоянном стрессе выше, чем в предыдущих поколениях, уровень зависимости от сахара в обозримом будущем не снизится.