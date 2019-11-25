В Украину вернулись четверо украинских моряков с затонувшего возле Мавритании судна "Иван Голубец"
2019-11-25 10:59:06
Судно затонуло 22 июля
Четверо украинских моряков с затонувшего летом у берегов Мавритании судна "Иван Голубец" вернулись домой.
Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц в Twitter.
"Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четверо украинских моряков с судна "Иван Голубец", к которым там были применены ограничительные меры", – сообщил Заяц.
Заяц также поблагодарил министра иностранных дел Мавритании Исмаилу ульд Шейх-Ахмеду.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украинский океанский траулер "Иван Голубец" затонул в ночь на 22 июля возле берегов Мавритании после длительного пожара.
- 23 ноября на восточном побережье Джохора (штат Малайзии) полиция задержала сухогруз с русско-украинским экипажем из 23 человек.
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