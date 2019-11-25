Прокуроры обжалуют решение отпустить Ляшко на поруки

Прокуратура не согласна с решением суда

Прокуратуры Киевской области оспорят решение Бориспольского городского районного суда, который отпустил на поруки экс-нардепа Олега Ляшко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что постановлением следственного судьи частично удовлетворено ходатайство Бориспольской местной прокуратуры о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ляшко и применено в отношении него меру пресечения в виде личной поруки.

"Не соглашаясь с указанным решением, прокуратурой 22.11.2019 в Киевский апелляционный суд направлено апелляционную жалобу с требованием о его отмене и избрания в подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом. Видеозапись потасовки Ляшко выложил на своей странице в Facebook. Поводом к конфликту стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что ВРУ разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России.

7 ноября полиция Киевской области по факту драки Олега Ляшко с Андреем Герусом открыла уголовное производство по ст. 364 УК – угроза насилия в отношении государственного деятеля".

Сам Ляшко заявил, что против председателя комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса должно быть открыто уголовное дело за государственную измену и злоупотребление властью.

18 ноября Олегу Ляшко вручили подозрение по делу о драке с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.

В этот же день ГПУ направила в суд ходатайство о взятии Олега Ляшко под стражу.

19 ноября Бориспольский горрайонный суд отпустил лидера "Радикальной партии" Олегя Ляшко на поруки под личное обязательство.