Россия продлила следственные действия в отношении моряков, – Полозов

Хотят допросить свидетеля

Адвокат Николай Полозов сообщил, что в России продлили срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков еще на 2 месяца.

Об этом Полозов написал в Facebook.

"За этот срок следствие намерено получить ответ от оперативников по поводу проведения ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия, – ред.), а также допросить какого-то свидетеля", – сообщил он.

После будет уведомлено обвиняемых и защиту о завершении следственных действий и предоставлено материалы дела для дальнейшего ознакомления в порядке ст. 217 УПК РФ.

"В отношении военных моряков следственные действия не запланированы, вызовы моряков на следственные действия не осуществлялись", – добавил адвокат.

Как ранее сообщал Фокус:

25 ноября прошлого года россияне захватили украинские корабли, направлявшиеся в Азовское море через Керченский пролив.

В России заявили, что не признают юрисдикцию Международного трибунала в Гамбурге, который постановил освободить украинские суда и моряков после инцидента в Керченском проливе.

26 июня МИД Украины выступил с заявлением в связи с нежеланием России выполнять требование приказа Международного трибунала по морскому праву.

В рамках обмена удерживаемыми лицами 7 сентября Россия освободила 24 моряка и 11 политзаключенных.

18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.