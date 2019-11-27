В Украине появился языковой омбудсмен
2019-11-27 16:41:57
Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"
Кабинет министров назначил Татьяну Монахочу на должность уполномоченного по защите государственного языка
Об этом сообщает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в Facebook.
Согласно пресс-службе Мининформполитики, Монахова является заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета им. П. Могилы.
В 2002 году закончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".
В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.
Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За него проголосовали 278 народных депутатов.
- 15 мая Петр Порошенко подписал языковой закон.
- После принятия закона тогда еще не вступивший в должность президента Владимир Зеленский заявил, что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний. Он пообещал после вступления в должность тщательно проанализировать языковой закон и реагировать в соответствии со своими конституционными обязанностями и в интересах граждан Украины.
- Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что, возможно, в закон о языке будут внесены правки, при этом единственным государственным языком в стране останется украинский.
- 16 июля в Украине вступил в силу языковой закон. Действие закона не распространяется на частное общение и совершение религиозных обрядов.