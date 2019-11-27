В Украине появился языковой омбудсмен

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Кабинет министров назначил Татьяну Монахочу на должность уполномоченного по защите государственного языка

Об этом сообщает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в Facebook.

Согласно пресс-службе Мининформполитики, Монахова является заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета им. П. Могилы.

В 2002 году закончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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