Апелляционный суд отказался брать Ляшко под стражу

Прокуроры требовали избрать для Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей

Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию прокуратуры и взять под стражу главу экс-нардпа Олега Ляшко.

Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

"Я настаиваю на том, что дело против меня сфальсифицировано, никакого преступления я не совершал", – сказал Ляшко.

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Прокуроры требовали избрать для Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом. Видеозапись потасовки Ляшко выложил на своей странице в Facebook. Поводом к конфликту стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что ВРУ разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России.

7 ноября полиция Киевской области по факту драки Олега Ляшко с Андреем Герусом открыла уголовное производство по ст. 364 УК – угроза насилия в отношении государственного деятеля".

Сам Ляшко заявил, что против председателя комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса должно быть открыто уголовное дело за государственную измену и злоупотребление властью.

18 ноября Олегу Ляшко вручили подозрение по делу о драке с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.

В этот же день ГПУ направила в суд ходатайство о взятии Олега Ляшко под стражу.