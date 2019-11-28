Украина
Апелляционный суд отказался брать Ляшко под стражу
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Прокуроры требовали избрать для Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей
Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию прокуратуры и взять под стражу главу экс-нардпа Олега Ляшко.
Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.
"Я настаиваю на том, что дело против меня сфальсифицировано, никакого преступления я не совершал", – сказал Ляшко.Важно
Возвращение "скотыняки". В соцсетях обсуждают драку Олега Ляшко с Андреем Герусом
Прокуроры требовали избрать для Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как ранее сообщал Фокус:
- 6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом. Видеозапись потасовки Ляшко выложил на своей странице в Facebook. Поводом к конфликту стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что ВРУ разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России.
- 7 ноября полиция Киевской области по факту драки Олега Ляшко с Андреем Герусом открыла уголовное производство по ст. 364 УК – угроза насилия в отношении государственного деятеля".
- Сам Ляшко заявил, что против председателя комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса должно быть открыто уголовное дело за государственную измену и злоупотребление властью.
- 18 ноября Олегу Ляшко вручили подозрение по делу о драке с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.
- В этот же день ГПУ направила в суд ходатайство о взятии Олега Ляшко под стражу.
- 19 ноября Бориспольский горрайонный суд отпустил лидера "Радикальной партии" Олегя Ляшко на поруки под личное обязательство.