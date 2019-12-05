Порошенко готовят новое подозрение из-за назначения Семочко, – Труба

Уголовное производство связанно с якобы незаконным назначением Сергея Семочко на должность первого замглавы СВР

Глава Госбюро расследований Роман Труба заявил, что пятому президенту Петру Порошенко готовят еще одно подозрение.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Идет подготовка второго проекта подозрения Порошенко. Это производство о незаконном назначении Семочко. Мы находимся на стадии подготовки этого проекта", – сказал Труба.

По словам Трубы, ГБР провело следственные действия, которые говорят "о возможном преступлении в действиях Порошенко".

В июле 2018 года Сергей Семочко, занимавший должность начальника киевской СБУ, был назначен Порошенко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info по поводу Семочко. В нем говорилось, что в 2015-2017 годах, во время войны, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка под Киевом в селе Козин. Также в расследовании говорилось, что семья Семочко числится в базах данных налогоплательщиков Российской Федерации.

16 октября 2018 года следователи СБУ открыли уголовное производство по факту возможной госизмены Семочко, поскольку контрразведка обнаружила у его жены российское гражданство. Также в октябре НАБУ открыло уголовное производство по факту его незаконного обогащения. Семочко отрицал незаконное обогащение и обвиняет журналистов в манипуляциях.

15 апреля 2019 года на сайте президента Украины появился указ об увольнении Семочко.

Издание Bihus.info сообщало, что Семочко мог договориться с Порошенко о "незаконном увольнении", чтобы потом восстановиться в должности.

Расследователи предполагают, что Семочко и Порошенко достигли обоюдного согласия по увольнению таким образом, чтобы он впоследствии мог обжаловать "незаконное" решение президента в суде и восстановиться в должности.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября Петр Порошенко прилетел из Турции в Украину из-за подготовки ему подозрения Государственным бюро расследований (ГБР).