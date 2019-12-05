На месте пожара в Одессе нашли тело женщины

2019-12-05 21:31:28

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Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшей

На месте сгоревшего одесского колледжа экономики и права найдено тело женщины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшей жещины. Продолжаются поиски еще 13 пропавших без вести людей.

Также известно, что в результате пожара телесные повреждения получили 28 человек, и одна из них – девочка 2003 г.р. – несовместимые в жизнью.

С одной женщиной, которая считалась пропавшей, удалось установить связь. С ней все в порядке.

Полицейские рассматривают две версии возникновения пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог.

Сегодня глава МОН Анна Новосад также сообщила, что среди пропавших оказался также директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров.

Как ранее сообщал Фокус:

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