ГБР завершило расследования по делу убийства 5-летнего Кирилла Тлявова
2019-12-06 18:11:26
Сторона обвинения признала собранные доказательства достаточными для составления обвинительных актов
Государственное бюро расследований завершило расследование убийства пятилетнего мальчика из Переяслава Кирилла Тлявова.
Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба в Telegram.
По его словам, сторона обвинения признала собранные доказательства достаточными для составления обвинительных актов. Обвинения предъявят всем четверым участникам инцидента.
"Подозреваемые ознакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд. Там выберут наказания для этих лиц. Верю, оно будет справедливым", – сообщил Труба.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня в собственном дворе в Переяслав-Хмельницком получил огнестрельное ранение в голову 5-летний Кирилл Тлявов. 3 июня он скончался в больнице.
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По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских – Ивана Приходько и Владимира Петровца. Их арестовали на 2 месяца без права внесения залога.
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Рядом с полицейскими находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний. Им сообщили о подозрении. 16-летнему подростку избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.