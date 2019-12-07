Пожар в Одессе: найдено тело пятого погибшего

Судьба 10 человек остается неизвестной

В ночь на субботу, 7 декабря, в процессе разбора завалов после пожара в одесском колледже найдено еще одно тело.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на сегодняшний день погибшими официально признаны 5 человек.

"По состоянию на 6:30 7 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", – говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, нахождение 10 человек остается неизвестным.

По данным ГСЧС, всего в результате пожара пострадал 31 человек, в больницах остается 17 из них, 6 декабря было выписано 9 человек.

По состоянию на утро субботы, подразделения ГСЧС проводят тушение отдельных очагов тления.

При этом, как пишет Думская, 6 декабря в селе Новониколаевка Килийского района похоронили погибшую в пожаре 17-летнюю студентку Ксению Бабенко. Провести девушку в последний путь пришли родные, близкие, жители ее родного села, а также люди из соседних сел.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.

В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога.

На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.

В одесском колледже, где произошел пожар, учебный процесс будет восстановлен 9 декабря.