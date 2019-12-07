Пожар в Одессе: найдено тело пятого погибшего
2019-12-07 09:57:19
Судьба 10 человек остается неизвестной
В ночь на субботу, 7 декабря, в процессе разбора завалов после пожара в одесском колледже найдено еще одно тело.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что на сегодняшний день погибшими официально признаны 5 человек.
"По состоянию на 6:30 7 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", – говорится в сообщении.
По данным Нацполиции, нахождение 10 человек остается неизвестным.
По данным ГСЧС, всего в результате пожара пострадал 31 человек, в больницах остается 17 из них, 6 декабря было выписано 9 человек.
По состоянию на утро субботы, подразделения ГСЧС проводят тушение отдельных очагов тления.
При этом, как пишет Думская, 6 декабря в селе Новониколаевка Килийского района похоронили погибшую в пожаре 17-летнюю студентку Ксению Бабенко. Провести девушку в последний путь пришли родные, близкие, жители ее родного села, а также люди из соседних сел.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.
- В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.
- По официальным данным, в результате пожара один человек погиб и 27 пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). На следующий день было найдено тело женщины. 6 декабря найдены тела еще двух человек.
- Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога.
- На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.
- В одесском колледже, где произошел пожар, учебный процесс будет восстановлен 9 декабря.