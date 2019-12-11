Пожар в Одессе: В больницах остаются восемь человек

2019-12-11 19:38:16

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Начаты работы по расчистке внутреннего двора и обрушения опасных конструкций с использованием крана и подвесной люльки

В больницах остаются еще восемь человек, которые пострадали во время пожара в колледже в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Специалисты осуществляют работы по демонтажу аварийной стены (сектор D), начали работы по расчистке внутреннего двора и обрушения опасных конструкций с использованием крана и подвесной люльки.

"По состоянию на 17 ч. 11 декабря, продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", – сообщили в ГСЧС.

Кроме того,  осуществляется постоянная работа по оказанию поддержки родственникам погибших и пропавших.

Как ранее сообщал Фокус:

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