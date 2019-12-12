Количество погибших в сгоревшем колледже в Одессе возросло до 16
2019-12-12 09:08:53
Вчера поздно вечером спасатели нашли еще три тела. Личности погибших пока не идентифицированы
Поздно вечером 11 декабря спасатели нашли еще три тела в сгоревшем здании одесского колледжа экономики и права.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Личности всех троих погибших пока не идентифицированы.
Таким образом, общее количество погибших во время пожара возросло до 16 человек.
Всего же от пожара пострадали 30 человек, 8 из них по-прежнему находятся в больницах.
Также сотрудники ГСЧС успешно демонтировали аварийную стену и снесли с помощью крана опасные конструкции. Ведутся работы по расчищению сектора D.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.
- Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.
- Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.
- 9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.
- 11 декабря директор сгоревшего колледжа в Одессе Любовь Кочерга отправлена под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.
Loading...