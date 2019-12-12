Количество погибших в сгоревшем колледже в Одессе возросло до 16

2019-12-12 09:08:53

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Вчера поздно вечером спасатели нашли еще три тела. Личности погибших пока не идентифицированы

Поздно вечером 11 декабря спасатели нашли еще три тела в сгоревшем здании одесского колледжа экономики и права.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Личности всех троих погибших пока не идентифицированы.

Таким образом, общее количество погибших во время пожара возросло до 16 человек.

Всего же от пожара пострадали 30 человек, 8 из них по-прежнему находятся в больницах.

Также сотрудники ГСЧС успешно демонтировали аварийную стену и снесли с помощью крана опасные конструкции. Ведутся работы по расчищению сектора D.

Как ранее сообщал Фокус:

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